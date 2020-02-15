МИД России ответил Эрдогану на обвинения в поддержке ЧВК в Ливии

Москва, 15 февраля. МИД России опроверг обвинения главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в «поддержке на высшем уровне» действующих в Ливии российских ЧВК.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов подчеркнул, что слова турецкого лидера не отвечают действительности.

«Это не соответствует действительности и реальному положению дел», — сказал дипломат, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее специалист Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что нагнетание ситуации вокруг «присутствия» российского военного контингента в Ливии выгодно Соединенным Штатам. Эксперт подчеркнул бездоказательность обвинений Вашингтона.

«Они не смогли показать ни одного пленного или убитого сотрудника ЧВК, несмотря на всю эту кампанию. То есть по факту у них с точки зрения доказательной базы все было очень тухло, что, конечно, не остановило поток этих заявлений», — сказал Рожин в беседе с ФАН.

Мотивацию заявлений США о российских ЧВК в Ливии прокомментировали и другие эксперты. Они подчеркнули, что Белый дом не заинтересован в урегулировании ливийского конфликта.