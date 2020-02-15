Украинцев призвали не открывать окна, чтобы не переплачивать за отопление

Киев, 15 февраля. Заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив посоветовала украинцам не открывать окна, чтобы не переплачивать за тепло.

Ковалив заявила, что «цена отопления понижается, но гражданам Украины следует и самостоятельно позаботиться об энергосбережении».

«Вот стало тепло, температура в декабре +5, значит, не надо открывать окна. У нас не может быть в квартирах по 27-30 градусов, и за все это мы платим», — заявила замглавы Офиса президента Украины.

Она также посоветовала жителям страны установить счетчики, чтобы понимать, за что конкретно они платят.

В прошлом месяце министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что подписание договора о транзите газа с «Газпромом» стабилизировало ситуацию на рынке, что может снизить цены на газ для украинцев.

Но несмотря на заверения министра, некоторые политики приводят доказательства, что платежки жителей Украины не уменьшаются. Советник Владимира Зеленского Игорь Новиков ранее разместил фото платежки за январь, согласно которой стоимость газа составила почти 7 тыс. гривен на тысячу кубов, отметив, что правительство и «Нафтогаз» обещали цену в 4,6 тыс. гривен.

Ранее сообщалось, что исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко подал иск в Печерский районный суд Киева. Как он утверждает, он потребовал премию за победу в Стокгольмском арбитраже, которую «Нафтогаз» обещал ему выплатить до конца 2019 года.