Расстрелявший семью в Каллининграде мужчина скончался в больнице

Калининград, 15 февраля. Мужчина, открывший стрельбу около Центрального рынка в Калининграде, скончался в больнице, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета.

Напомним, после убийства супружеской пары в результате конфликта, стрелок выстрелил в себя из карабина «Сайга».

«Открывший стрельбу в Калининграде умер в больнице», — сообщил представитель СК.

Отмечается, что стрелок и жертвы конфликтовали из-за места на рынке. В результате стрельбы был также ранен 13-летний ребенок супругов. Жизни мальчика на данный момент ничего не угрожает.