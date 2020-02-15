Вокалист Rammstein назвал свою новую группу русским матерным словом

Берлин, 15 февраля. Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн назвал свою новую музыкальную группу матерным словом на русском языке. Об этом сообщает ToDay News Ufa.

Музыкальный коллектив уже создал клип на композицию Till the End. Из-за особенностей его содержания он размещен на порносайте. Ролик не отвечает требованиям большинства обычных ресурсов.

Ранее украинская певица Светлана Лобода поздравила Линдеманна с Днем рождения. Исполнительница спела песню «Маленькой елочке холодно зимой» на немецком языке.

«Happy Birthday my Till Lindemann», — написала Лобода в своем Instagram.

В этой же социальной сети Светлана разместила фрагмент шоу «Вечерний Ургант».

Следует отметить, что Лобода приняла участие в съемках группы Rammstein «Frau & Mann». 23 ноября произведение появилось на официальном канале проекта Lindemann в YouTube.

Журналисты неоднократно высказывали мнение, что Линдеманна и Лободу связывают романтические отношения. Однако немецкий музыкант отказался давать комментарии по этому вопросу.

«О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей, и я, как джентльмен, ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите», — цитирует Линдеманна «Газета.ru».

Также сообщалось, что Тилль Линдеманн прокатился на ленте выдачи багажа в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Во время проката немец пил из железной банки.

В Северной столице немецкий гость отметился еще одним эксцентричным поступком. Он затеял шуточную потасовку со шведским актером Петером Стормаре на Дворцовой площади.