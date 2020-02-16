Мишустин раскритиковал ипотечную ставку в 9%. ФАН-ТВ

Поправки в конституцию будут приняты только после того, как за них проголосуют жители России. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с рабочей группой, которая занимается подготовкой предложений о внесении изменений в основной документ страны. Это уже вторая встреча президента с членами группы. Она прошла после того, как поправки одобрили депутаты Госдумы в первом чтении.

«Для меня важно, чтобы этот закон о поправках в конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования. Чтобы это был реальный плебисцит, и чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в закон основной», — отметил Владимир Путин.

Владимир Путин также отметил, что подготовкой к голосованию займется Центризбирком. Процедуру нужно провести в будний день, но при этом сделать его выходным для жителей страны. Напомним, что внести изменения в конституцию российский лидер предложил во время Послания Федеральному собранию 15 января. Была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители самых разных сфер общества: науки, культуры, медицины — а также спортсмены и юристы. Как сообщили на встрече, в рабочую группу поступило уже больше 500 предложений.

«Наибольшей поддержкой пользуются ваши предложения, которые направлены на укрепление суверенитета страны, получение такого положения, фиксирующего социальную ориентацию государства. Что касается требований к депутатам, министрам, главам регионов, даже предлагается пойти дальше, например, запретить таким гражданам иметь финансовые активы за рубежом. В целом, Владимир Владимирович, считывается запрос на то, чтобы в основном законе были установлены гарантии развития человека, семьи, общества, государства», — выступил сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников.

Также Павел Крашенинников отметил, что много предложенных поправок связано со взаимодействием ветвей власти, совершенствованием системы сдержек и противовесов. Но поступают такие предложения в основном от юристов, политологов и чиновников. Всеобщую поддержку получило предложение об индексации пенсий. Однако мнения юристов в Госдуме по этому поводу разошлись. Одни заявили, что норма должна затрагивать всех, в том числе работающих пенсионеров, другие с этим не согласились. Всероссийское голосование за поправки должно пройти в конце апреля. Предварительно обсуждается 22 число. В случае принятия поправок парламентариям придется изменить около 50 федеральных законов.

Более 3500 правовых актов СССР утратили свою силу. Такое постановление подписал глава российского кабмина Михаил Мишустин. Речь идет о документах, которые были приняты в период с 1923 по 1991 годы. Формально нормы еще действовали, но на практике не использовались. В их числе, например, постановление «О мерах борьбы с проказой» от 1923 года, «О паевых взносах в потребительские общества» 1931 года, или «О дополнительных мерах по организации деятельности Пенсионного фонда СССР» от 1990 года. Отмена таких нормативных актов позволит упорядочить и систематизировать законодательство, отмечают на сайте правительства.

Еще одну важную тему Михаил Мишустин поднял на заседании 13 февраля. Он раскритиковал 9% ипотечную ставку. И напомнил о пожелании президента — сделать ставку ниже 8%. Мишустин призвал вице-премьеров изучить этот вопрос и оценить, насколько реально упростить порядок рефинансирования ипотеки, выданной под более высокий процент. Говорил и о том, что нужно создавать дополнительные стимулы для развития самого жилищного строительства, повышать эффективность использования земли.

«Ставка в целом постепенно снижалась все эти годы. Появилась и льготная ипотека до 6% на покупку квартиры на первичном рынке для семей, у которых рождается второй ребенок и последующие дети. На Дальнем Востоке молодые семьи могут взять кредит и вовсе под 2%. Есть так называемая сельская ипотека, ставки по которой составляют не более 3%. Но в целом ипотека остается очень дорогой. И президент ясно дал понять, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%», — заявил глава правительства России.

Напомним, что, по данным Центробанка, средняя ставка по ипотеке в России к началу этого года была 9%. Ее постепенное снижение намечено в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Так в 2021 году планка должна опуститься до 8,5%, а в 2024-м — уже ниже 8%. Обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком — одна из главных целей этого плана.