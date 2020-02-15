Убитая в Калининграде женщина могла быть беременна

Калининград, 15 февраля. Погибшая в результате стрельбы в Калининграде женщина была беременна. Как стало известно 5-tv.ru, 35-летняя Дарья якобы находилась на четвертой неделе беременности.

Как сообщают свидетели происшествия, стрелок открыл огонь по людям, затем начал стрелять в воздух, и потом вновь принялся расстреливать людей. Они утверждают, что погибшая женщина была беременна, и изначально была только ранена.

«Стоит свидетель и рассказывает все это полицейским, говорит, что услышал, как женщина просит помощи, подошел к ней, а стрелявший в это время стал стрелять в небо. Женщина была ранена, после этого стрелок выстрелил снова в женщину, она упала», — сообщает очевидец с места событий.

Напомним, что в результате стрельбы погибла супружеская пара. Их 13-летний ребенок получил ранение, сейчас он госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Ранее отмечалось, что стрельба около калининградского Центрального рынка произошла из-за места для торговли овощами и фруктами. 62-летний Фалиль Б. конфликтовал с супругами, после чего расстрелял их из карабина «Сайга».

Точное подтверждение информации о беременности погибшей женщины будет установлено только после экспертизы.