Сирия, 15 февраля. Сирийская армия зачищает окрестности города Алеппо от «Хайят Тахрир аш-Шам». За последние сутки террористы ИГИЛ1 совершили две вылазки на востоке Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по укреплениям боевиков на юге Алеппо, в Идлибе убили боевика известного боевика Абу Тау.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на юге Алеппо обмениваются ударами с джихадистами, освободили западные окрестности города, потеряв БМП и несколько бойцов, ликвидировали 28 боевиков в ходе столкновений на юге Идлиба.

«Исламское государство1»: совершило два нападения на востоке Дейр-эз-Зора и подозревается в покушении на курдских боевиков.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: сообщила о захвате в плен одного военнослужащего сирийской армии, заявила, что ей якобы удалось восстановить контроль над районом в окрестностях поселка Ар-Раким на юге Алеппо, в Идлибе потеряла 28 человек.

«Демократические силы Сирии» (SDF): обменялись ударами с подразделениями турецкой армии и союзными ей группировками на севере Ракки, в Дейр-эз-Зоре в ходе рейда задержали 11 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ.

Международная коалиция: приняла участие в рейде курдских вооруженных формирований на востоке Дейр-эз-Зора.

Армия Турции и союзные силы: направили на юг Идлиба танковую дивизию, которая занимает позиции в районе трассе М-4 и конвой подкрепления и тяжелой военной техники на север Хасаки.

Провинция Алеппо

В южной части Алеппо с рассветом возобновились бои между отрядами Сирийской арабской армии (САА) и боевиками альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» у деревни Шейх-Акиль. Днем боевики заявили о том, что им удалось перенять прежние позиции в поселке в ходе контрнаступления. Возобновлены бои в районе поселка Урм-ас-Сугра, где боевикам удалось повредить БПМ армии. Джихадисты также заявляют, что им удалось убить и ранить нескольких иракских бойцов «Катаиб Хезболла». В ответ по линиям обороны боевиков были нанесены удары у города Анадан. Отмечались бои в районе деревни Урм-аль-Кубра.

Сирийская армия начала операцию в районе к западу от города Алеппо. Как передает портал Aleppo AMC, в ходе наступления подразделения правительственных сил намерены зачистить от сил вооруженных группировок промышленный район аз-Захра. Позже террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли из гранатометов жилой комплекс в аз-Захре, в результате чего пострадало три мирных жителя.

В городе Аль-Баб на рыночной площади прогремел взрыв. Как сообщает агентство Rojava Network, самодельное взрывное устройство было установлено на мотоцикл. Прибывшие на место боевики протурецких группировок оцепили место происшествия. Информации о раненых и убитых среди мирного населения не поступало, взрыв причинил незначительный материальный ущерб. В установке бомбы подозревают боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), которые совершают вылазки с целью диверсий в зоны контроля протурецких сил.

Вечером подразделения сирийской армии установили полный контроль над поселком Кафр-Наха и его окрестностями, выбив из него «Хайят Тахрир аш-Шам», как сообщает агентство Ufuk.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за минирование автомобиля в городе Ат-Таяна и покушение на группу боевиков SDF в поселке Дибан. Отряд террористов ИГИЛ во время ночной вылазки обстрелял из автоматов автомобиль. Пострадали несколько боевиков. Еще два члена SDF были тяжело ранены в результате нападения неизвестных в районе города Шхиль. Патрульный автомобиль боевиков был обстрелян группой неизвестных. Ответственность за это нападение также возлагают на террористов ИГИЛ.

После нападений курды провели рейд с обысками в домах у жителей в Дибане. По информации агентства Deir Ezzor, боевики задержали 11 человек, подозреваемых в связи со «спящими ячейками» ИГИЛ, а также зачистили семь их позиций. Детали операции не разглашаются. В рейде также приняли участие вертолеты ВВС США и спецназ международной коалиции.

Провинция Идлиб

На юго-востоке Идлиба авиация и артиллерия САА ведет обстрел укрытий джихадистов в районе поселений Кафр-Набиль, Маарет-Мисрин и Сармада, как передает Telegram-канал OGN News. Пока не поступало сведений о потерях джихадистов в живой силе или боевой технике.

Боевики оперативного штаба «Вахарид аль-Муминин» заявили, что в ходе боев в районе деревни Найраб на востоке провинции им удалось нанести серию ракетных ударов по укрепленным огневым точкам сирийской армии, а также захватить одного военнослужащего в плен

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в поселке Коринша неизвестные застрелили гражданского. Отметим, что поселок находится в оккупации боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных бандформирований: мужчина мог стать жертвой междоусобной разборки группировок.

Источники Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) передают, что турецкие войска разместились на новом наблюдательном посту недалеко от деревни Терманин, к северу от Идлиба, на административной границе с провинцией Алеппо. Поступает информация об отрядах турецких войск, которые заняли позиции у деревни Дарат-Изза и строительстве наблюдательного пункта у города Кафр-Кармин. В провинцию прибыл конвой подкрепления, включая бронированные автомобили. По данным, предоставленным РИА Новости военно-дипломатическим источников, в Идлибе находится более 70 танков, около 200 боевых бронированных машин и 80 орудий полевой артиллерии. Турецкие войска также установили военный пост у поселения Дейр-Сунбуль и на высотах гор Аз-Завия.

Провинция Хасака

Российский конвой с гуманитарной помощью в сопровождении группы медиков прибыл в поселок Хирбет-Джам. Как сообщает новостное агентство Rojava Network, военнослужащие совместно с муниципальной администрацией составили список наиболее нуждающихся жителей поселка, среди которых распределили продукты. Жители поселка получили около 500 индивидуальных пакетов с продуктами первой необходимости и теплыми вещами.

Армия Турции перебросила подкрепление на север провинции. Как передал медиаресурс Al Nour, колонна военной техники была замечена в районе поселка. Также конвой тяжелой военной техники и материально-технического обеспечения покинул базу турецкой армии в городе Рас-аль-Айн и направился к поселку Мабрук, в окрестностях которого ранее отмечались стычки с отрядами SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.