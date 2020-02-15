Стало известно состояние ребенка, раненого во время стрельбы в Калининграде

Калининград, 15 февраля. Мальчик, пострадавший в результате стрельбы в центре Калининграда, получил огнестрельное ранение ягодицы. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что пострадавшему Ростиславу Е. 13 лет. В результате стрельбы погибли его мать — Дарья Е. и его отчим Вадим Я. Известно, что супруги работали на рынке вместе с мужчиной, устроившим стрельбу.

Согласно имеющимся данным, у ребенка огнестрельное ранение ягодицы. На данный момент жизни Ростислава ничего не угрожает.

Напомним, что 15 февраля у Центрального рынка Калининграда произошла стрельба, в результате которой погибло двое человек. После убийства супружеской пары, стрелок выстрелил в себя и скончался в больнице.