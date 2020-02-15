Появилось видео с места перестрелки с погибшими в Калининграде

Калининград, 15 февраля. Видеозапись с места перестрелки в Калининграде, в которой погибли три человека, опубликована в сети Интернет. Запись размещена 5-tv.ru.

Инцидент произошел в районе Центрального рынка Калининграда. Неизвестный открыл огонь и нанес смертельные ранения семейной паре. Телесные повреждения также получил ребенок. Информации о состоянии его здоровья к настоящему моменту нет. Затем злоумышленник выстрелил в себя. Спасти его жизнь медикам не удалось.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства преступления. Движение по улице Баранова пока не восстановлено.

Ранее стало известно, что перестрелке в Калининграде предшествовал конфликт из-за места на рынке. Мужчина выстрелил в супружескую пару и задел ребенка 2006 года рождения. После этого он произвел выстрел в себя.