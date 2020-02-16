Сирия, 15 февраля. Совместные учения войск международной коалиции во главе с США и курдских боевиков прошли в Дейр-эз-Зоре. Сирийская армия освобождает предместья Алеппо от «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атаковали опорные пункты боевиков на юго-западе Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на западе Дейр-эз-Зора задержали трех человек, подозреваемых в связях с террористами ИГИЛ1, освободили три микрорайона в западной части Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): в Дейр-эз-Зоре провели совместные с американскими военнослужащими учения, в Ракке совершили попытку проникнуть за линии обороны турецкой армии и подконтрольных группировок.

Армия Турции и союзные силы: на севере Ракки обстреливают укрепления курдских боевиков в районе Айн-Иссы.

Провинция Алеппо

В Алеппо сирийская армия разрушает с помощью бульдозеров насыпи на международной трассе М-5, о чем сообщает местный репортер агентства SANA. При отступлении с позиций в окрестностях трассы «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированные группировки преднамеренно оставляли на дороге бетонные блоки, заграждения и насыпи. В настоящее время отряды инженерных войск САА зачищают трассу, в скором времени она будет открыта для движения гражданского транспорта.

Как передает источник в сети Twitter (@Breizhman1983), правительственные войска освободили от отрядов «Сирийской национальной армии» поселок Мансур и вынудили «Хайят Тахрир аш-Шам» отступить. Как передает РИА Новости, солдаты сирийской армии сумели освободить сразу три предместья Алеппо (Рашидин-1, Рашидин-2 и Рашидин-3), которые оставались под контролем бандформирований восемь лет. Авиация ВВС Сирии наносит ракетные удары по укреплениям боевиков в районе деревни Синжар.

Провинция Дейр-эз-Зор

Дейр-эз-Зор

Сообщается, что правительственные службы безопасности арестовали трех человек после рейдов в районе поселка Букрус. Как сообщил новостной портал Deir Ezzor, задержанных подозревают в пособничестве террористам из состава «спящих ячеек» «Исламского государства»1 и организации нападений на КПП правительственных сил.

По информации агентства Baladi Network, силы международной коалиции провели совместные учения с боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF), в районе нефтегазового месторождения и нефтеперерабатывающего завода «Коноко», где в настоящее время сосредоточена большая часть сил коалиции в Сирии. В учениях также приняли участие ВВС США, местные источники сообщали о маневрах ударных вертолетов в воздушном пространстве над базой и заводом.

Провинция Идлиб

На юго-востоке провинции после перерыва возобновились столкновения правительственной армии с отрядами боевиков. В районе поселка Маарет-Мисрин военнослужащие САА открыли ведут огонь из тяжелой артиллерии по линиям обороны джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам», как передает новостной портал Step News. Информация о потерях боевиков в живой силе и военной технике пока уточняется.

Провинция Ракка

Как передает портал NPA Arabic, к северу от Телль Абъяда вследствии вылазки «Отрядов народной самообороны» в зоны контроля турецкой армии протурецкие силы были вынуждены предпринять ответные действия. Ракетные удары по опорным пунктам «Демократических сил Сирии» (SDF) были нанесены у деревни Афад и у поселка Корблик. Боевики «Сирийской национальной армии» также обменялись ударами с SDF у города Айн-Исса и обстреляли их позиции из минометов у поселка Халидия.

1 Организация запрещена на территории РФ.