Павленский задержан в Париже за «причинение ущерба в составе организованной банды»

Париж, 15 февраля. Французские правоохранительные органы задержали в Париже российского художника-акциониста Петра Павленского, распространявшего в Сети интимное видео, в котором якобы фигурирует экс-кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво, сообщает телеканал BFM.

Отмечается, что акционист разыскивался еще со 2 января за «причинение ущерба в составе организованной банды». Ранее газета Liberation сообщала, что именно россиянин стоит за распространением видеозаписи. В социальных сетях Павленский утверждал, что политик, строивший предвыборную кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой молодой девушкой назвал свою семью тюрьмой, а также переслал ей ролик интимного содержания.

После скандала Бенжамен Гриво снялся с выборов. Он назвал распространяемое видео «гнусными нападками», ставящими его личную жизнь под угрозу. Петр Павленский заявил, что целью его очередной акции было вскрытие лицемерия. Акционист утверждает, что несмотря на то, что Бенжамен Гриво создал образ семьянина и опирается на семейные ценности, его слова не совпадают с его поступками.

Напомним, год назад Петр Павленский был признан французским судом виновным в поджоге филиала банка Banque de France в 2017 году. Он был приговорен к 3 годам лишения свободы, из которых 2 — условно. Художник-акционист остался на свободе, так как уже провел 11 месяцев в предварительном заключении. До этого Павленский получил политическое убежище во Франции, после того, как в России он был обвинен в насильственных действиях сексуального характера в отношении актрисы «Театра.doc» Анастасии Слониной.