Юбилей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. ФАН-ТВ

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске отпраздновало 80-летие со дня основания. 14 февраля с праздничным визитом в нем побывал заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им. К.К. Рокоссовского появилось на берегу Амура в 1940 году — при основании его назвали Благовещенским военным училищем. Первые 790 выпускников через две недели после окончания учебы ушли на фронт Великой Отечественной войны. Выпускники с Дальнего Востока попали на все фронты — только битве за Москву участвовало около 2000 бывших курсантов пехотного училища. В 1942 году из офицеров, курсантов и солдат училища сформировали две курсантские стрелковые бригады, которые мужественно сражались на Степном и Ленинградском фронтах. После больших потерь в 1943 году бригады были переформированы в стрелковые дивизии и в таком составе прошли всю войну. В 1942 году училище выпустило 2889 офицеров. Выпускники участвовали во всех сражениях Великой Отечественной войны, в разгроме японской Квантунской армии в Китае и Монголии.

«Я поражен подготовкой курсантов и слушателей, техническим оснащением училища, профессиональным преподавательским составом. Тем, как организована учебная работа, процесс боевой и политической подготовки. Во всех отношениях училище готовит профессионалов самого высокого класса. Очень много офицеров добились больших успехов, принимали участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны и участвуют в современных боевых действиях. Их заслуги отмечены наградами», — признался Александр Фомин после визита в ДВОКУ.

Сейчас ДВОКУ готовит офицеров с высшим профессиональным образованием и прапорщиков по программе среднего профессионального образования. Основные военные специальности — горные и арктические мотострелки. Конкурс на высшее образование в училище в 2016-2018 годах составлял от трех до восьми человек на место.

Курсанты ДВОКУ в течение последних трех лет занимали первые места в конкурсах Армейских международных игр «Морской десант», «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж», хотя снайперы здесь готовятся только факультативно.

К российским «часовым Родины» на время учения присоединяются иностранные студенты. Многие страны присылают в ДВОКУ своих молодых военных, чтобы те получили опыт работы с российской военной техникой, которую они закупают. В ДВОКУ учатся ребята из Венесуэлы, Перу, стран Африки, Средней Азии и Ближнего Востока.

Специально к приезду замминистра подготовили музыкальный сюрприз: сводным иностранным хором исполнили «Подмосковные вечера» и «На границе». Полиглот Александр Фомин в ответ пообщался с португалоязычными военными на их родном языке и поблагодарил всех за небольшой концерт на пяти наречиях.

«Мы благодарны дружественным государствам за то, что мы вместе. Желаю вам блестящей военной карьеры, но при том условии, что мы будем жить под мирным небом», — сказал Александр Фомин, поздравляя курсантов и преподавателей ДВОКУ.

Во время визита в ДВОКУ Александру Фомину показали также танковый полигон, построенный к российскому этапу прошлых «Армейских игр» — теперь им пользуются для тренировок и обучения. Здесь же находится дальневосточный филиал парка «Патриот» — исторический парк в виде реконструированной партизанской деревни. В нее можно попасть на специальную историческую экскурсию с воссозданием быта советских партизан. На этой же территории тренируются лыжники и санники с лошадьми и хаски. Эти навыки особенно нужны арктическим мотострелкам спецбригад на нашем Севере.

По решению президента России Владимира в конце декабря прошлого года за особые ратные заслуги к 80-летнему юбилею училище получило орден Жукова. Торжественная церемония состоится в Москве в ближайшие дни.