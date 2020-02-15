Гагарина впервые показала своих детей от разных мужей вместе

Москва, 15 февраля. Известная российская певица Полина Гагарина впервые показала совместную фотографию своих детей от разных мужей.

Артистка выложила в Instagram снимок, на котором двухлетняя дочь Мия (в апреле девочке исполнится три года) от Дмитрия Исхакова обнимает за шею и целует в щеку своего 12-летнего брата Андрея, чьим отцом был первый муж Гагариной — актер Петр Кислов.

«С днем всех влюбленных», — подписала фото певица, поставив хештег #безусловнаялюбовь.

Снимок буквально растопил сердца всех подписчиков Гагариной. Интернет-пользователи сочли его невероятно трогательным и милым.

«Как же хорошо иметь брата или сестру! Родные души», «О боже, какие милахи. Полина, вас тоже всех с праздником», «Ой, какая невероятно милая фотография. Такие сладкие», — пишут они.

Примечательно, что свой комментарий оставил и муж Гагариной — модный фотограф Дмитрий Исхаков.

«Ого! А так можно?!» — пошутил он.

«Так нужно!» — отметили ему подписчики Полины.

Напомним, что ранее появились слухи о возможном разводе Гагариной. Поклонники певицы обратили внимание на то, что она отписалась от страницы мужа в Instagram и перестала носить обручальное кольцо. Однако Исхаков заверил фанатов, что в его семье все хорошо и волноваться не о чем. Пара сочеталась узами брака осенью 2014 года, а спустя три года на свет появилась Мия. Совсем недавно супруги летали отдыхать на Мальдивы. Как признавалась сама певица, дорога стала настоящим мучением: с маленькой дочкой Мией она перенесла три перелета и сильную турбулентность.