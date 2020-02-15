Названы мотивы стрелка, расстрелявшего семейную пару в центре Калининграда

Калининград, 15 февраля. Стали известны подробности страшного преступления в Калининграде. Стрельбе, произошедшей прямо в центре города, предшествовал конфликт на рынке, завязавшийся между продавцами, один из которых впоследствии и нажал на курок.

Напомним, ранее около Центрального рынка мужчина застрелил супружескую пару и ранил их ребенка.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах, стрелок и супружеская пара были торговцами на рынке. Согласно предварительным данным, между ними возник конфликт — торговцы не поделили место. Мужчина расстрелял семью, после чего выстрелил и в себя. Он был госпитализирован, но вскоре скончался. При стрельбе он задел их ребенка 2006 года рождения, который сейчас находится в больнице. Точных данных о его состоянии пока нет.