Сирия, 15 февраля. На севере Алеппо в центре города Аль-Баб взорвалась бомба, установленная на мотоцикл. В Илибе при авиаударе ВВС Сирии нейтрализован боевик вооруженной оппозиции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: прикрывают наступление сирийской армии на юге Алеппо, в Идлибе обстреляли позиции «Хайят Тахрир аш-Шам».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на юге Алеппо ликвидировали 28 боевиков, в районе Шейх-Акиля обменялись ударами с вооруженной группировкой «Сирийской национальной армии», по неподтвержденным данным, потеряли несколько бойцов «Катаиб Хезболла».

«Демократические силы Сирии» (SDF): подозревается в установке бомбы на севере Алеппо в зонах контроля протурецких сил, в Дейр-эз-Зоре потеряли двух боевиков.

«Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1 запрещенная на территории РФ): подозревается в покушении на курдских боевиков на востоке Дейр-эз-Зора.

Армия Турции и союзные силы: направили конвой подкрепления и тяжелой военной техники на север Хасаки.

Провинция Алеппо

В городе Аль-Баб на рыночной площади прогремел взрыв. Как сообщает агентство Rojava Network, самодельное взрывное устройство было установлено на мотоцикл. Прибывшие на место боевики протурецких группировок оцепили место происшествия. Информации о раненых и убитых среди мирного населения не поступало, взрыв причинил незначительный материальный ущерб. В установке бомбы подозревают боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), которые совершают вылазки с целью диверсий в зоны контроля протурецких сил.

Боевики «Сирийской национальной армии» заявили, что в ходе контрнаступления у поселка Шейх-Акиль им удалось занять прежние позиции, а также убить и ранить несколько членов союзных САА иракского ополчения «Катаиб Хезболла». По информации ливанского новостного агентства Al Nour, правительственные силы отразили нападение террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе Хрейтана и деревень Андан и Кабтан-Джебель.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) передает, что за последние сутки в районе Шейх-Акиля и на западе Алеппо в результате операций САА и авиация ВВС Сирии, удалось нейтрализовать 28 боевиков из состава «Хайят Тахрир аш-Шам» и протурецких боевиков. Сирийская армия со своей стороны потеряла два десятка военнослужащих ранеными и убитыми.

Провинция Дейр-эз-Зор

Два боевика «Демократических сил Сирии» были тяжело ранены в результате нападения неизвестных в районе города Шхиль. Как сообщил источник, патруль возвращался в город, когда группа неизвестных с гранатометом обстреляла их автомобиль. SDF подозревают в покушении террористов «Исламского государства», которые уже совершили за последние сутки два нападения в Дибане и Ат-Таяне.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжает работать над позициями джихадистов из состава «Хайят Тахрир аш-Шам». Как передает информагентство Step News, с вертолетов были сброшены бомбы на опорные пункты боевиков в районе деревни Сармада.

Как сообщает военно-аналитический Telegram-канал Directorate 4, на юге Идлиба при авиаударе ВВС Сирии погиб один из известных членов вооруженной оппозиции по прозвищу «Абу Тоу» (настоящее имя Сухейль Мухаммед Хамуд). Дезертировал из рядов правительственной армии в 2011. Точное место гибели не приводится.

Провинция Хасака

После серии столкновений с отрядами курдских боевиков в зоне операции «Источник мира», турецкая армия продолжила перебрасывать подкрепления на север провинции. Как передал медиаресурс Al Nour, колонна военной техники была замечена в районе поселка Суккари на трассе, ведущей к Абу-Расину. Также конвой подкрепления и материально-технического обеспечения покинул базу турецкой армии в городе Рас-аль-Айн и направился к поселку Мабрук, в окрестностях которого ранее отмечались стычки с отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF). Местные источники сообщили, что в состав колонны вошло по меньшей мере 8 танков, 10 гусеничных бронетранспортеров и ракетные пусковые установки.

1 Организация запрещена на территории РФ.