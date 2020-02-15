Лоза сказал, что думает о провалившемся шоу Собчак

Москва, 15 февраля. Известный российский певец Юрий Лоза прокомментировал провал нового шоу Ксении Собчак и Александра Гордона «Док-Ток». Музыкант признался, что не понимает, почему мнение обоих медиаперсон для него должно представлять хоть какой-то интерес.

«Кто такой Гордон? Чем он интересен мне может быть? Собчак ничего не дает мне по жизни от слова «совсем». Здесь же просто порожняя болтовня. Зачем мне знать, что Собчак и Гордон думают по тому или иному поводу?» — отметил Лоза в разговоре с порталом iReactor.

По его словам, Собчак за всю свою карьеру не сделала для общества ничего полезного. Все, чем занимается теледива — это тусовки и самопиар в виде провокационных акций, которые, как правило, высмеивают общепризнанные ценности.

Напомним, что на днях Собчак и Гордон презентовали свое новое шоу «Док-шоу». Передача позиционируется, как альтернатива традиционным российским ток-шоу, где участники срываются на крик и устраивают драки в студии. Однако первый же выпуск, посвященный громкому делу сестер Хачатурян, оказался провальным. Шоу резко раскритиковали как зрители, так и представители общественности.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян заявил, что давать эфир Собчак на Первом канале было ошибкой. Он предрек «Док-шоу» низкие рейтинги и неминуемый провал. Если зрители и будут его смотреть, то лишь урывками и преимущественно на YouTube, полагает общественник.

Новый проект разгромила и скандально известный блогер Лена Миро. Она назвала «Док-шоу» неудачным клоном аналогичной программы, которая выходит на телеканале RTVi. Сама же Собчак считает свое детище новым для российского телевидения форматом, который предполагает реконструкцию резонансных событий.