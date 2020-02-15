Актриса Голубкина показала поклонникам свои морщины

Москва, 15 февраля. Мария Голубкина разместила в Instagram свою фотографию без фильтров и графической обработки. На снимке видно, что у 46-летней актрисы есть морщины и складки на лице, однако она утверждает, что не боится стареть и не хочет выглядеть младше своих лет.

Мария Голубкина — одна из немногих актрис, которая сознательно отказалась от пластических операций и уколов ботокса. По ее словам, она не стремится выглядеть младше своего возраста, и готова к любым изменениям в своей внешности.

«Однажды я говорил с Изабеллой Росселлини, спросил о пластических операциях. Она сказала, что не делала ни одной и вообще ей это странно. Понимаете, говорит, ну в 60 я буду выглядеть на 45, хорошо. А в 80 тогда я должна выглядеть на прекрасные 65? А в 90 на чудесные 75? Ну глупость же какая-то!» — приводит цитату журналиста и писателя Алексея Белякова у себя в Instagram Голубкина.

В доказательство актриса опубликовала снимок своего лица без фильтров. На нем видны возрастные изменения — морщины вокруг глаз, глубокие носогубные складки и заломы на лбу. Как говорит Голубкина, красиво стареть — значит естественно. Подписчики актрисы выразили поддержку ее позиции. Они также восхитились ее природной красотой.