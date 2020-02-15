Актриса Голубкина показала поклонникам свои морщины

Москва, 15 февраля. Мария Голубкина разместила в Instagram свою фотографию без фильтров и графической обработки. На снимке видно, что у 46-летней актрисы есть морщины и складки на лице, однако она утверждает, что не боится стареть и не хочет выглядеть младше своих лет.
Мария Голубкина — одна из немногих актрис, которая сознательно отказалась от пластических операций и уколов ботокса. По ее словам, она не стремится выглядеть младше своего возраста, и готова к любым изменениям в своей внешности.
«Однажды я говорил с Изабеллой Росселлини, спросил о пластических операциях. Она сказала, что не делала ни одной и вообще ей это странно. Понимаете, говорит, ну в 60 я буду выглядеть на 45, хорошо. А в 80 тогда я должна выглядеть на прекрасные 65? А в 90 на чудесные 75? Ну глупость же какая-то!» — приводит цитату журналиста и писателя Алексея Белякова у себя в Instagram Голубкина.
В доказательство актриса опубликовала снимок своего лица без фильтров. На нем видны возрастные изменения — морщины вокруг глаз, глубокие носогубные складки и заломы на лбу. Как говорит Голубкина, красиво стареть — значит естественно. Подписчики актрисы выразили поддержку ее позиции. Они также восхитились ее природной красотой.
«Умница! Браво! Именно эти слова мне все время хочется сказать!» — @saenko1950.
«Мария! Как вы правы! Мне 53 и я этим горжусь!» — @bikowa19661411.
«А мне всего лишь 50! Мои года — мое богатство! Не бойтесь старости!» — @irinanikitina858.
«Недавно смотрела передачу с вами и любовалась! Одна красивая женщина в свои годы. Не перестаю удивляться, неужели это красиво, когда губы у всех уточкой, мимика вообще отсутствует на лице!» — @5819_irina.
«Марии браво только за то, что она не боится выглядеть так, как есть. Живая красота! Еще раз браво!» — @gladysheva5656.
Опять читаю в глянце: "В свои 50 она выглядит на 30". Типа восторг. И который раз думаю: а что же позорного в пятьдесят выглядеть на пятьдесят? На хорошие, честные пятьдесят. Красивые пятьдесят. Нормальные пятьдесят. Нет, блин, возраст - это какой-то стыд и срам. Что не утверждается прямо, но обязательно подразумевается. Мы любой возраст типа уважаем, мы адски толерантны, но давайте, мадам, сбросим лет двадцать, а? Как-то приятнее всем будет от этого. Не получается? Проходите, мадам, не задерживайтесь. Однажды я говорил с Изабеллой Росселлини, спросил о пластических операциях. Она сказала, что не делала ни одной и вообще ей это странно. Понимаете, говорит, ну в 60 я буду выглядеть на 45, хорошо. А в 80 тогда я должна выглядеть на прекрасные 65? А в 90 на чудесные 75? "Ну глупость же какая-то!". Она засмеялась. Глупость, да. Даже хуже. Молодость как паранойя. Как диктатура. Как истерика. И она всё громче, всё навязчивей. Все комичней и отвратительней. Алексей Беляков Журналист и писатель, работал в журналах "Столица", Vogue, Harper's Bazaar, в настоящее время — в Allure. Автор книги "Шарманщик". #алексейбеляков #голубкинамария