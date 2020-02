Актриса Голубкина показала поклонникам свои морщины

Опять читаю в глянце: "В свои 50 она выглядит на 30". Типа восторг. И который раз думаю: а что же позорного в пятьдесят выглядеть на пятьдесят? На хорошие, честные пятьдесят. Красивые пятьдесят. Нормальные пятьдесят. Нет, блин, возраст - это какой-то стыд и срам. Что не утверждается прямо, но обязательно подразумевается. Мы любой возраст типа уважаем, мы адски толерантны, но давайте, мадам, сбросим лет двадцать, а? Как-то приятнее всем будет от этого. Не получается? Проходите, мадам, не задерживайтесь. Однажды я говорил с Изабеллой Росселлини, спросил о пластических операциях. Она сказала, что не делала ни одной и вообще ей это странно. Понимаете, говорит, ну в 60 я буду выглядеть на 45, хорошо. А в 80 тогда я должна выглядеть на прекрасные 65? А в 90 на чудесные 75? "Ну глупость же какая-то!". Она засмеялась. Глупость, да. Даже хуже. Молодость как паранойя. Как диктатура. Как истерика. И она всё громче, всё навязчивей. Все комичней и отвратительней. Алексей Беляков Журналист и писатель, работал в журналах "Столица", Vogue, Harper's Bazaar, в настоящее время — в Allure. Автор книги "Шарманщик". #алексейбеляков #голубкинамария

A post shared by ГОЛУБКИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА (@golubkina1973) on Feb 13, 2020 at 9:37am PST