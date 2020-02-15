Экипаж МКС-63 провел открытую встречу в Москве. ФАН-ТВ

Накануне своей первой космической экспедиции, члены экипажа МКС-63 Николай Тихонов и Андрей Бабкин провели открытую встречу в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Астронавты «Роскосмоса» поделились эмоциями и рассказали о подготовке к самому важному полету в своей жизни.

В апреле Николай Тихонов и Андрей Бабкин отправятся в свое первое космическое путешествие, спустя почти десять лет после зачисления в отряд космонавтов. На встрече герои рассказали с чего начиналась их мечта, которая вот-вот воплотиться в реальность.

«У меня мама учитель, у нас дома всегда была огромная библиотека, и, конечно, было много разных книжек, и на тему космоса в том числе. Я читал книжки про Гагарина, его биографию, я читал различные фантастические книги», — вспоминает Николай Тихонов.

«Многие из вас тоже пытаются найти себя, когда еще сознание такое раскрепощенное, в этом возрасте всегда понимаешь, к чему тебя тянет. И в этот момент мне очень нравилось звездное небо, планеты. Мой путь в космонавтику прошел через Астрономию», — делится Андрей Бабкин.

Состав 63-й экспедиции на Международную космическую станцую был утвержден в прошлом году. Андрей Бабкин и Николай Тихонов полетят в компании астронавта НАСА Криса Кэссиди. На орбите им предстоит выполнить программу научно-прикладных исследований и экспериментов.

«Ощущение первого полета еще предстоит познать, сейчас только есть ощущение подготовки, и в этом показательно, что люди перед полетом более напряженные. Если их сравнивать до полета и после, они уже какой-то груз небольшой с себя снимают, и уже более отвечают в расслабленном виде, потому что понятно, что произошло», — рассуждает Андрей Бабкин.

Космическая экспедиция МКС-63 стартует 9 апреля, она продлится до конца октября 2020 года.