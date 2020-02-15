ليبيا ، 15 فبراير: وعد حفتر الليبيين بالتخلص من الإرهاب ، وأوضح سامونكين كيف تحاول تركيا استبدال الهيمنة الأمريكية في ليبيا ، والاتحاد الأفريقي ينشئ فريق خبراء لمراقبة وقف إطلاق النار

وعد حفتر بالقضاء على الإرهاب في البلاد

قال قائد الجيش الوطني الليبي ، المارشال خليفة حفتر خلال مظاهرة "وقف الإرهاب" ، إن السلام ووقف إطلاق النار لن يكون ممكناً في ليبيا إلا بعد القضاء على الإرهابيين وطرد المرتزقة الذين أرسلوا من تركيا.

في يوم الجمعة في بنغازي في ساحة كيش ، جرى حشد يسمى "ضد الإرهاب" ، شارك فيه أكثر من 200 ألف شخص. حضر التظاهرات ممثلو القبائل وموظفو البلدية وممثلو المنظمات الطلابية والعامة ووفود من مدن ومناطق مختلفة وجميع المواطنين المعنيين في ليبيا. هكذا كان رد فعل مواطني ليبيا على الغزو التركي لبلادهم.

وفي حديث مع المتاهرين قالوا ان حفتر وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن " ليبيا ستصبح مقبرة للإرهابيين ومرتزقته."

قال حفتر: "إن السلام لن يتحقق في بلدنا حتى تهزم المليشيات المسلحة والمرتزقة الذين أرسلهم أردوغان إلى ليبيا ونزع سلاحهم وطردهم".

وفي الوقت نفسه ، أكد أن الجيش الوطني الليبي لن يتوقف حتى تعود "طرابلس إلى حضن الوطن الأم" و مؤيديه لن يتنازلوا

قال سامونكين إن تركيا تحاول أن تحل محل الهيمنة الأمريكية في ليبيا

فقدت الولايات المتحدة نفوذها بشكل يائس في ليبيا ، لذا تحاول تركيا الآن اغتنام المبادرة بالاستعاضة عن الهيمنة الأميركية بنفوذها. تم التعبير عن هذا الرأي يوم السبت من قبل رئيس المعهد الأوراسي لمبادرات الشباب والعالم السياسي يوري سامونكين.

وهكذا علق على الدعم الذي تقدمه أنقرة لما يسمى حكومة الوفاق الوطني لليبيا ، حيث أرسل جنودا وأسلحة ومقاتلين خاضعين للسيطرة نقلوا من سوريا إلى طرابلس. وبالتالي ، لا تنتهك تركيا قرار مجلس الأمن الدولي فحسب ، بل تنتهك أيضًا اتفاقات عدم التدخل التي تم التوصل إليها خلال المؤتمر الدولي في برلين.

و صرح ساموكين "لناشون نيوز" ان الاستفادة من حقيقة أن الولايات المتحدة فقدت الآن السيطرة تماما على الوضع في المنطقة ، وترغب تركيا في الاستعاضة عن الهيمنة السابقة بهيمنة أخرى. وهذا هو في الواقع "تبادل للهيمنة".

وفي الوقت نفسه ، وجه الانتباه إلى أن أنقرة لا تتصرف علنا. وهي تستخدم طرق التهريب والشركات والهمية لنقل المسلحين والأسلحة خوفا من رد فعل المجتمع الدولي.

ينشئ الاتحاد الأفريقي فريقا لرصد الهدنة في ليبيا

أبدى أعضاء الاتحاد الإفريقي استعدادهم لإرسال مجموعة من المراقبين إلى ليبيا لمراقبة وقف إطلاق النار. صرح بذلك سماعيل شيرجي ، مفوض الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن.

و اوضح ان "سيكون الاتحاد الإفريقي على استعداد للذهاب إلى ليبيا. وأوضح أنه من المهم للغاية الحفاظ على وقف لإطلاق النار"

وفقًا لشيرجي ، يمكن لكل من الخبراء المدنيين والمراقبين العسكريين الانضمام إلى فريق الخبراء المسؤول عن مراقبة الوضع في ليبيا.

الوضع الصعب في ليبيا ناجم عن تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للبلد ، على خلفية قتل المسلحين الزعيم الشرعي ليبيا معمر القذافي في عام 2011، وبعد ذلك سقطت البلاد في أزمة عميقة.

الآن تم تطبيق وقف لإطلاق النار في ليبيا ، نجحت موسكو في إقناع أطراف النزاع - الجيش الوطني الليبي وما يسمى بحكومة الوفاق الوطني - للجلوس على طاولة المفاوضات ومناقشة المطالبات المتبادلة.

وقال برينجيف إنه بعد ليبيا ، يمكن لتركيا أن تأخذ الجزائر وتونس

“إن تركيا ، التي تعلن عن أهداف حفظ السلام ، تحاول في الواقع إنشاء بنية تحتية للإرهاب في ليبيا وتحويل البلد إلى مستعمرة خاصة بها.” أعرب عن هذا الرأي يوم السبت السيد اليكساندر برينجيف ,أستاذ مشارك في قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع بجامعة الاقتصاد الروسية.

ولفت الانتباه إلى حقيقة أن تركيا في سوريا المجاورة تدعم بعلانية الإرهابيين في إدليب ، وتتدخل في مواجهة مباشرة مع القوات الحكومية. وفي ليبيا ، اختارت أنقرة جانب ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني ، حيث زودت طرابلس بمسلحين ومرتزقة وسلاح.

“لقد أنشأت تركيا الآن ممر نقل بين سوريا وليبيا. في ليبيا ، نشهد محاولة لإنشاء بنية تحتية للإرهاب. ربما تريد تركيا السيطرة على البنية التحتية للإرهاب في الجزائر وتونس على طول البحر الأبيض المتوسط. ”

ويعتقد الخبير أن أنقرة تعتزم توسيع نفوذها في منطقة البحر الأبيض المتوسط. واليوم ، تستخدم تركيا طرق لتهريب و لنقل الأسلحة و المسلحين إلى ليبيا ، متجاوزة بذلك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.