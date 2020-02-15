Лавров заявил о признании Хафтара мировым сообществом

Мюнхен, 15 февраля. Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар является не сепаратистом, а признанной мировым сообществом стороной конфликта. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене.

Он подчеркнул, что, в частности, Хафтара признает Совет безопасности ООН и участники международной конференции по Ливии, которая недавно состоялась в Берлине.

«Хафтар — это не символ сепаратизма, это признанная мировым сообществом сторона в конфликте, который был начат с разрушения государства Ливия в результате абсолютно незаконной акции предпринятой Североатлантическим альянсом в 2011 году», — отметил Лавров.

Речь идет о военном вторжении сил НАТО, которое привело к свержению ливийского лидера Муаммара Каддафи и на долгие годы погрузило страну в хаос. В Триполи было создано так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, которое оказалось подконтрольно западным странам и напрямую связано с террористическими группировками, вроде «Исламского государства»1 и «Аль-Каиды»1 (обе запрещены в России).

Весной прошлого года Хафтар объявил о новом этапе антитеррористической операции и повел войска на Триполи с целью освободить страну от боевиков. Ситуация осложняется тем, что некоторые страны напрямую поддерживают ПНС Ливии оружием и военной силой, нарушая резолюцию ООН и договоренности, заключенные по итогам берлинской конференции. Так, например, Турция поставляет в Триполи оружие, военнослужащих и подконтрольных боевиков, переброшенных из Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.