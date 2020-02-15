Норвегия отказалась проводить консультации с Россией по Шпицбергену

Осло, 15 февраля. Власти Норвегии отказались проводить консультации с Россией по вопросу совместного использования архипелага Шпицберген. Так Министерство иностранных дел королевства ответило на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Мы отвечаем на запросы российских лиц, имеющих интересы на Шпицбергене. Однако Норвегия не проводит консультации с другими странами относительно реализации ее суверенитета над какой-либо частью норвежской территории», — отметил заместитель министра иностранных дел Норвегии Аудун Халворсен.

Он также добавил, что в российском письме не содержалось ничего нового, сообщает High North News.

Отметим, что посольство РФ в Осло уже успело отреагировать на отказ Норвегии. Российские дипломаты пояснили, что предложение Москвы касается только вопроса проведения хозяйственной деятельности. Россия, безусловно, признает Шпицберген норвежской территорией и уважает суверенитет страны.

Напомним, что в начале февраля Лавров направил министру иностранных дел Норвегии Эриксен Сёрейде предложение провести двусторонние консультации по вопросу организации совместной хозяйственной деятельности на Шпицбергене. Он сослался на договор от 1920 года, которая гарантирует России и Норвегии равный доступ на территорию архипелага, имеющего особый правовой статус. Однако в последнее время власти Норвегии ограничивают доступ РФ на Шпицберген.