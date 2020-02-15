Пушков посоветовал Зеленскому мечтать о полете на Марс вместо выборов в Крыму

Москва, 15 февраля. Член Совета Федерации России Алексей Пушков назвал «несбыточными мечтами» планы президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в Крыму. По его словам, заявление украинского лидера свидетельствует о том, что он выпал из реальности.

«Зеленский витает то ли в облаках, то ли в несбыточных сценариях, но вне реальной политики. Он хочет провести выборы в Крыму осенью 2020. Но дипломатия и политика — это искусство возможного, а не мечты о невозможном. С тем же успехом он может мечтать о полете Украины на Марс», — пишет Пушков в Twitter.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, заявил о желании провести местные выборы не только на территории Украины, но и в Крыму.

Слова Зеленского уже вызвали ироничную реакцию в России. Так, например, депутат крымского Госсовета Алексей Черняк заявил, что с тем же успехом украинский президент мог заявить о желании провести выборы в Африке. А известный российский телеведущий Владимир Соловьев поинтересовался, как именно Зеленский собирается проводить выборы в российском регионе.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.