Снежная лавина в Грузии накрыла группу российских туристов

Тбилиси, 15 февраля. Группа туристов из России попала под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури, сообщили в компании по развитию горнолыжных курортов страны.

Четверо туристов катались на лыжах на запрещенной территории без защитного снаряжения, что привело к сходу оползня и снежной лавины. Спасатели нашли троих россиян, поиски еще одного туриста продолжаются.

На опасном участке, где катались россияне, были установлены специальные знаки. Однако гости прогнировали информацию о запрете.

Ранее сообщалось, что в начале февраля в Грузии погибла 34-летняя россиянка, чью машину снесло в ущелье снежной лавиной. В результате ЧП природного происхождения пострадали еще два человека.