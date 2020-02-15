Александр Беглов проверил детские социальные объекты Кировского района. ФАН-ТВ

Губернатор Петербурга Александр Беглов проинспектировал детские социальные объекты Кировского района. Он посетил гимназию №506, детский реабилитационный центр и театр кукол «Бродячая собака». Этот театр одним из первых начал ставить спектакли для самых маленьких зрителей. Актеры уверяют, что годовалые дети с интересом реагируют на представления. Градоначальник поручил главе Кировского района отремонтировать вторую площадку, чтобы дать театру возможность развиваться.

Детский реабилитационный центр — она же детская городская больница №1 — также одно из первых заведений для самых маленьких пациентов. В медучреждении закуплено самое современное оборудование. Губернатор подчеркнул важность такого центра, поскольку почти все болезни детей до трех лет можно вылечить без последствий. Реабилитацию в центре могут проходить не менее 2000 детей в год.

Посетив гимназию № 506, Александр Беглов отметил, что в школе хорошо организовано патриотическое воспитание, работает Клуб маргеловцев. Одним из основных направлений школы является интернациональное воспитание детей. После окончания ребята имеют возможность поступать в вузы Германии без дополнительных экзаменов.

Рядом с гимназией располагается огромный парк Александрино, сейчас он находится в запущенном состоянии.

«Очень много работы предстоит в этом парке, он, тем более, исторический парк. Нужно сделать освещение, нужно сделать дорожки, нужно сделать водоотведение в первую очередь. Ну и, конечно, надо сделать места. Здесь очень интересные посетители парка: играют в шахматы, играют в домино. Они сами сделали столы, которым по много лет. Я предложил сделать другие, но они говорят: «Нет, это наши исторические», — отметил Александр Беглов.

Деньги на восстановление парка уже выделены, работы начнутся весной этого года, когда позволит погода. На приведение лесного массива в порядок понадобится не менее трех лет.