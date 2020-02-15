Авторы проекта «Пилон Славы» увековечат память о героях ВОВ с Луганщины

14 февраля — День освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков. Именно эта дата в Луганской Народной Республике дала старт проектам и мероприятиям, приуроченным к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Подготовкой одного из них занимается Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского.

Что такое Пилон Славы? Что это значит? Кто эти герои, имена которых высечены на нем? Съемочная группа Федерального агентства новостей решила узнать подробности этого проекта и отправилась в академию.

«Тема патриотизма — актуальна. 75 лет Победы — это большой праздник, великий праздник. Очень многие об этом забывают, тем более молодое поколение — иногда эта тема проходит мимо них. И мы решили сделать такой проект. У нас в городе находится Пилон Славы: многие не понимают и не знают, что это из себя представляет. [Для многих] это место встречи влюбленных, но никак не место памяти. Когда мы начали исследовать эту тему, встретились с одним из первых и самым главным скульптором [обелиска]. Он нам раcсказал историю, [назвал] количество имен, что за каждым именем стоит огромный подвиг», — сообщила руководитель проекта «Пилон Славы» Ольга Гурская.

«Пилон Славы» — историко-патриотический проект о жителях Луганщины, которые стали Героями Советского Союза. О некоторых из них практически ничего неизвестно. Восстановить данные об их подвиге и взялись участники проекта.

«Видеоконтентом занимаются студенты второго и третьего курсов кафедры кино- и телеискусства [ЛГАКИ имени Матусовского]. Это очень интересно, очень полезно, потому что ребята не просто взяли имя и работают с ним. Они еще разбираются в биографии, разбираются в сути подвига, в драматургии подвига. Для того, чтобы сделать его достойную реконструкцию, нужно его раскадровать, продумать, как это будет. Это очень-очень полезно для них», — подчеркнула Гурская.

В рамках проекта студенты и преподаватели взяли в разработку 76 участников Великой Отечественно войны, имена которых, согласно решению правительства республики, будут высечены на Пилоне Славы. Студенты готовят семиминутные «документальные зарисовки» о каждом герое.

«У меня в разработке находится Олещенко Алексей Макарович 1917 года рождения, который на фронте был с 1943 года, — рассказала студентка второго курса Инна Тимофеева. — Он луганчанин коренной. После войны он вернулся сюда, и его годы жизни закончились именно в этом городе. У него были три Ордена Славы, он совершил три подвига, которые приблизили нас к Победе».

Студентам нужно все успеть до 9 Мая. Помимо истории ребятам предстоит еще реконструировать каждый подвиг, для этого будут привлечены эксперты и по возможности родственники героев.