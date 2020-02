В Сети появились фото Семенович без прикрас

Вчера был потрясающий вечер в Кремле ❤️ Я так давно работаю в шоу-бизнесе, но все равно , до сих пор с таким волнением и трепетом выхожу на главную сцену России ❤️ Я очень счастлива, что мне доверяют вести такие серьёзные концерты , да ещё в прямом эфире ???????? Спасибо @muztv и большое спасибо моему замечательному и опытному партнеру @razygraev , ты крутой ???? Спасибо @mf_agent за нашу песню <Дети Земли> она получилась космической и уже нашла своих поклонников ???????? Спасибо @585zolotoy за украшения в которых я вчера блистала ???? Спасибо девочкам @lavenirboutique за то , что за три дня сшили для меня синее платье , оно прекрасно ???????? Спасибо моей команде @yakovleva_yulia @katrin_erdman за звездный образ и большое спасибо магазину @tissura за шикарную ткань для моей юбки и за пошив @triqwetra ❤️ Любимые , всем отличных выходных и не стесняйтесь почаще говорить , спасибо ???????? Спасибо вам, что всегда со мной . Я вас очень ценю ❤️ #любовь #благодарность #аннасеминович #ведущая #певица #красиваядевушка #кремль #концерт

A post shared by Семенович Анна (@ann_semenovich) on Feb 15, 2020 at 1:41am PST