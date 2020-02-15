В Сети появились фото Семенович без прикрас

Москва, 15 февраля. Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал неудачные фото певицы Анны Семенович, на которых у звезды отчетливо просматриваются изъяны в виде тройного подбородка и заметного живота.
СМИ, которое позиционирует себя раскрывающим секреты звезд и знающим всю их подноготную, представило в Сети снимки исполнительницы, которые сама она вряд ли стала бы показывать публике. Кадры без прикрас «НеМалахов» назвал «Семенович без фильтров».
«Тройной подбородок и уютное такое пузцо. А еще в Instagram марафоны похудения устраивает и лечит про пользу интервального голодания. Видать, ее «окно» не закрывается вовсе», — написал автор публикации.
Таким комментарием сопровождается фото смеющейся звезды в объятиях певца Мити Фомина, дающей интервью музыкальному телеканалу.
На другом снимке певица, демонстрируя пышные формы, позирует перед папарацци с робко торчащей из известного декольте фотографией коллеги по цеху Димы Билана в форме сердца.
«Билан нырнул меж грудей Семенович», — гласит подпись к фото.
Известно, что кадры были сделаны в Кремлевском дворце в Москве на концерте, приуроченном к Дню святого Валентина.
В Instagram-аккаунте Семенович можно увидеть свежую серию публикаций, на которых певица запечатлена накануне в том же синем платье по фигуре и с той же укладкой, а на одном из фото рядом с ней, как и на снимке в Telegram, находится Фомин. На обнародованных звездой кадрах нельзя найти разве что признаков несовершенства фигуры и едва заметного портрета Билана в пикантной зоне выдающегося декольте.
Вчера был потрясающий вечер в Кремле ❤️ Я так давно работаю в шоу-бизнесе, но все равно , до сих пор с таким волнением и трепетом выхожу на главную сцену России ❤️ Я очень счастлива, что мне доверяют вести такие серьёзные концерты , да ещё в прямом эфире ???????? Спасибо @muztv и большое спасибо моему замечательному и опытному партнеру @razygraev , ты крутой ???? Спасибо @mf_agent за нашу песню <Дети Земли> она получилась космической и уже нашла своих поклонников ???????? Спасибо @585zolotoy за украшения в которых я вчера блистала ???? Спасибо девочкам @lavenirboutique за то , что за три дня сшили для меня синее платье , оно прекрасно ???????? Спасибо моей команде @yakovleva_yulia @katrin_erdman за звездный образ и большое спасибо магазину @tissura за шикарную ткань для моей юбки и за пошив @triqwetra ❤️ Любимые , всем отличных выходных и не стесняйтесь почаще говорить , спасибо ???????? Спасибо вам, что всегда со мной . Я вас очень ценю ❤️ #любовь #благодарность #аннасеминович #ведущая #певица #красиваядевушка #кремль #концерт