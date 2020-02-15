В Сети появились фото Семенович без прикрас

Москва, 15 февраля. Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал неудачные фото певицы Анны Семенович, на которых у звезды отчетливо просматриваются изъяны в виде тройного подбородка и заметного живота.

СМИ, которое позиционирует себя раскрывающим секреты звезд и знающим всю их подноготную, представило в Сети снимки исполнительницы, которые сама она вряд ли стала бы показывать публике. Кадры без прикрас «НеМалахов» назвал «Семенович без фильтров».

«Тройной подбородок и уютное такое пузцо. А еще в Instagram марафоны похудения устраивает и лечит про пользу интервального голодания. Видать, ее «окно» не закрывается вовсе», — написал автор публикации.

Таким комментарием сопровождается фото смеющейся звезды в объятиях певца Мити Фомина, дающей интервью музыкальному телеканалу.

На другом снимке певица, демонстрируя пышные формы, позирует перед папарацци с робко торчащей из известного декольте фотографией коллеги по цеху Димы Билана в форме сердца.

«Билан нырнул меж грудей Семенович», — гласит подпись к фото.

Известно, что кадры были сделаны в Кремлевском дворце в Москве на концерте, приуроченном к Дню святого Валентина.

В Instagram-аккаунте Семенович можно увидеть свежую серию публикаций, на которых певица запечатлена накануне в том же синем платье по фигуре и с той же укладкой, а на одном из фото рядом с ней, как и на снимке в Telegram, находится Фомин. На обнародованных звездой кадрах нельзя найти разве что признаков несовершенства фигуры и едва заметного портрета Билана в пикантной зоне выдающегося декольте.