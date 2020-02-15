Зеленский уверен, что сможет завершить войну в Донбассе за пять лет

Мюнхен, 15 февраля. Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что сможет завершить гражданскую войну в стране за пять лет. С таким заявлением он выступил на конференции по безопасности в Мюнхене.

Зеленский признался, что не жалеет о своем решении стать президентом. Особенно, когда видит результаты собственной работы и успехи своей команды.

В качестве примера глава государства вспомнил об обмене удерживаемыми лицами, когда люди, вернувшиеся на Украину, увиделись с близкими и со слезами на глазах поблагодарили его.

Он добавил, что верит в свои силы, а установление мира в Донбассе является его целью.

«Если в течение этих пяти лет мы сможем действительно закончить войну, честно говоря, я уверен в этом, между нами говоря… Если мы это сможем: вернем наших людей и наши территории, то я сделал это (стал президентом. — Прим. ФАН) не зря», — сказал Зеленский.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. За это время, как сообщали в ООН, погибли около 13 тысяч человек. В тот год Донецкая и Луганская народные республики не приняли итогов Майдана и потребовали независимости. В ответ новое руководство Украины, пришедшее к власти в результате госпереворота, развернуло против них военную кампанию.

Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать в рамках «нормандского формата», а также на площадке в Минске в рамках встреч контактной подгруппы. Но Киев систематически нарушает Минские соглашения.

Достижение мира в Донбассе было одним из пунктов предвыборной программы Зеленского. Он не раз заявлял о планах решить проблемы Украины и, в частности, ДНР и ЛНР. Однако спустя несколько месяцев с инаугурации шестого президента Украины ничего существенного в данном направлении не было сделано.

На днях в партии Зеленского «Слуга народа» отказались закреплять в конституции особый статус Донецкой и Луганской народных республик.