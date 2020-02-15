40 дней без Касема Сулеймани: об информационной кампании против иракского ополчения

Касем Сулеймани, глава спецподразделения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской Революции, которого в США называли «самым опасным человеком на Ближнем Востоке», был вместе со своим заместителем по Ираку Абу Мехди аль-Мухандисом ликвидирован 3 января в результате авиаудара США.

Смерть Касема Сулеймани превратила Ирак в зону сведения счетов между США и Ираном. И если виртуальная «Месть за Сулеймани» состоялась, то месть за Абу Мехди аль-Мухандиса, командующего «Хашд Шааби», так и не свершилась.

Редакция Telegram-канала Рыбарь рассказывает о деталях, которые стали известны после смерти Касема Сулеймани, и отвечает на вопрос: когда же иракские «террористы» будут мстить США?

После убийства Касема Сулеймани в ходе спецоперации ВС США Интернет заполнили самые разнообразные слухи: кто-то считал, что целью удара был Аль-Мухандис, а Сулеймани попал под удар случайно, кто-то заявлял, что «слив» был из самого штаба «Хашд Шааби», кто-то сообщил, что предоставил данные американской стороне — об этом, в частности, спустя пару дней намекнули в Израиле.

The Washington Times, например, утверждает, что операция по ликвидации Касема Сулеймани якобы началась после получения по линии ЦРУ и Моссада развединформации о переговорах по деэскалации между Ираном, Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами. Издание при этом ссылается на нескольких иранских дипломатов и чиновников КСИР.

Но гораздо интереснее выглядят заявления сторонников Касема Сулеймани в Ираке: помимо покойного Абу Мехди аль-Мухандиса у главы спецподразделения «Аль-Кудс» были «ближники» из числа командиров иракского сопротивления, которые ныне стали политиками и командирами отрядов ополчения.

Неделю назад Кейс аль-Хазали, командующий «Лиги праведников», заявил, что Касем Сулеймани незадолго до своей смерти передал ему конфиденциальные документы, которые проливают свет на организаторов иракских протестов.

О существовании этих документов он объявил еще 3 февраля, заявив, что у внешних сил есть планы по ослаблению Ирака (объективно говоря, Ирак и так слаб, — тут, скорее, речь идет об ослаблении позиций Ирана в Ираке) и ликвидации шиитских лидеров — в частности, Муктады ас-Садра, о роли которого мы писали в статье «Протестный Ирак».

Авторами этих планов значатся США, ОАЭ и Израиль.

Ключевой момент в этих планах — полная дискредитация отрядов народного ополчения «Хашд Шааби» с последующим их уничтожением, что впоследствии способно вызвать полноценную гражданскую войну.

Чтобы правильно оценить последствия в случае ликвидации ХШ, необходимо знать о роли отрядов шиитского ополчения в спасении Ирака от террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ).

Силовая структура с миллионными резервами

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Через три дня после того, как 10 июня 2014 года под натиском ИГИЛ пал Мосул, высшее духовенство Ирака издало фетву, на которую откликнулось свыше миллиона иракских шиитов. Помощь иракцам оказал Иран: огромной толпе, у которой не было никакой структуры или организации, ничего, кроме желания защитить свою страну, была оказана вооруженная поддержка.

Примирившиеся с США экс-«террористическо»-партизанские организации — «Бадр», «Лига праведников», «Батальоны Хизбалла», «Роты мира» и другие закаленные в вылазках против американцев группировки, наравне с КСИР выступили инструкторами, предоставив свое оружие, опыт и руководство, необходимые ополченцам. Началась кампания по освобождению Ирака от ИГИЛ.

В отличие от ВС Ирака и других силовых структур ХШ воевали и добивались результатов на поле боя. Боевые отряды ХШ действовали на ротационной основе: один из командиров провинциального штаба «Хашд Шааби» в Бабиле в приватной беседе с автором Telegram-канала «Рыбарь» рассказал, что из-за огромного количества добровольцев и невозможности вооружить и обучить всех единовременно, было принято решение об участии отрядов ХШ в боевых действиях на ротационной основе. Те, кто остался «на скамье запасных» помогали фронтовикам припасами, собирая гуманитарную помощь.

Осенью 2016 года «ополченцев» включили в состав вооруженных сил Ирака, определили численность ХШ, отряды пронумеровали и превратили в бригады, а бойцы ХШ стали полноценными военнослужащими со всеми льготами и социальными гарантиями.

Бытовало мнение, что «Хашд Шааби», которых считают исключительно проиранской организацией, уготована судьба иранского «Басиджа», силовой структуры «ополченцев» с танками и авиацией. Однако на данный момент у организации несколько половинчатый статус: при наличии утвержденной структуры и руководства — как политического в лице Фалеха аль-Файяда, большого друга как России, так и Ирана, так и военного руководства в лице сперва Абу Мехди аль-Мухандиса, а теперь Абу Али аль-Басри, — у «Хашд Шааби» отсутствует «генштаб», а все «оперативные штабы» принадлежат «бригадам»-организациям, каждая из которых сохранила свой шеврон и наименование.

Региональные штабы «Хашд Шааби» ведут контртеррористические операции совместно с правительственными войсками, а командиры ХШ входят в состав оперативных командований. Однако по факту к членам «Хашд Шааби» продолжают относиться как к ополченцам — в том числе и на территории Ирака.

А как относятся к «Хашд Шааби» за пределами Ирака лучше всего демонстрируют заявления и постановления официальных лиц США.

«Батальоны партии Аллаха»

Покойный Абу Мехди аль-Мухандис, до того, как возглавить военное руководство операциями «Хашд Шааби», был одним из основоположников, а впоследствии и главой «Катаиб Хизбалла».

Абу Мехди аль-Мухандис (настоящее имя Джамал Джаафар Мухаммад Али Аль Ибрагим, родился в иракской Басре. Из-за политических гонений на партию «Исламский призыв» со стороны правящей партии «Баас», задержаниями, арестами, а также смертью аятоллы Мухаммада Бакра Ас-Садра, в 1980 году Абу Мехди аль-Мухандис был вынужден эмигрировать в Кувейт. Предполагают, что за взрывами в кувейтских посольствах США и Франции в 1983 году и за попыткой убийства эмира Кувейта в 1985 году стоит именно аль-Мухандис. Получив убежище в Иране, он прошел путь от рядового бойца до командующего корпусом «Бадр», заняв этот пост в 1985 году.

IRAQ Today, The main entrance to Baghdad Airport.. Large pic of Haj Qassem Soleimani and Haj Abo Mahdi -Muhandis marking 40 days since their assassination by US bombing pic.twitter.com/mlkHkWWbGS — محورِ مقاومت (@AxisofRsistance) February 13, 2020

Во время американской оккупации Ирака появились отряды «Катаиб Хизбалла». Хотя официально группировка сформирована в 2007 году, по факту отряд ополчения начал свое существование в 2003 году, а его костяк составили выходцы из «Бадра», в том числе и аль-Мухандис. В США группировку обвиняют в терактах, минировании трасс и обстрелах скоплений сил коалиции. 2 июля 2009 года «Катаиб Хизбалла» была включена в список организаций, признанных в США террористическими.

Официальный Вашингтон требовал выдачи Абу Мехди Аль-Мухандиса по обвинению в проведении военных операций против войск США. Он вынужден был отказаться от поста в парламенте и дожидаться вывода американских войск из Ирака. После создания «Хашд Шааби» Абу Мехди аль-Мухандис стал руководить всеми военными операциями ополчения, а «Катаиб Хизбалла» влилась в состав ХШ и вышла на «международный уровень», осуществляя операции против боевиков ИГИЛ в Сирии.

В июле 2019 года США начали информационную кампанию против «Катаиб Хизбалла»: обвинив Иран в «циничном вмешательстве» в дела Ирака, американские чиновники через подконтрольные СМИ начали распространять новости о подготовке нападений на американских военных со стороны «диких отрядов ополчения».

Одновременно был нанесен удар по базе «Катаиб Хизбалла» к северу от Багдада. В СМИ попадала информация о еще как минимум шести ударах по различным базам «Хашд Шааби» — это помимо «традиционных авиаударах в районе Эль-Каима и Абу Кемаля, где находится совместный штаб по координации действий вдоль ирако-сирийской границы, который Израиль и США называют как «базой КСИР».

Атаки на «Катаиб Хизбалла» достигли высшей точки достигла в конце 2019 года: 29 декабря авиация США нанесла авиаудары по местам базирования «Катаиб Хизбалла» в провинции Анбар: погибли 25 человек, 51 получил ранения.

Официальный ответ «Катаиб Хизбалла» был такой: «Злые американцы сегодня ночью совершили акт агрессии против наших сынов на наших западных границах, тем самым подорвав суверенитет Ирака и достоинство нашего народа. В связи с этим преступлением командование «Катаиб Хизбалла» призывает силовые структуры, правоохранительные органы и формирования ополчения подготовиться к новой славной странице изгнания жестокого американского врага с нашей священной земли».

Американская сторона нашла простое объяснение удару по шиитским силам: якобы американский контингент обстреливают не боевики ИГИЛ, а «Катаиб Хизбалла». Впоследствии именно «Катаиб Хизбалла» обвинили в хаотичных обстрелах посольства США в Багдаде, базы «Ат-Таджи» и авиабазы «Эль-Балад».

Эти обвинения не выдерживают никакой критики. «Катаиб Хизбалла», «Асаиб Ахль аль-Хак», «Бадр» — ветераны партизанской войны с США, гражданской войны и войны с ИГИЛ. Они вполне в состоянии нанести прицельный удар по такой крупной цели, как посольство США в Багдаде, которое растянулось на 2 км в длину.

Однако обстрелы, которые приписывают «Катаиб Хизбалла», призваны посеять панику — в первую очередь, в западных СМИ. Используют для этого местных иракских «титушек» — «джокеров», которые промышляют и обстрелами, и провокациями во время протестов, и подтасовкой фактов.

У подразделений «Хашд Шааби» есть РСЗО, 120-мм минометы и прочие «серьезные аргументы». При желании они могли бы куда эффективнее применить их по объектам коалиции США.

Террористы 2020 года

В день убийства Касема Сулеймани и Абу Мехди аль-Мухандиса США внесли «Лигу праведников» («Асаиб Ахль аль-Хак»), один из отрядов «Хашд Шааби» в список террористических организаций. Лидеры этих отрядов, братья Кейс и Лейс аль-Хазали, оказались «в одном строю» с Абу Бакром аль-Багдади, Усамой Бен Ладеном и другими именитыми террористами.

Причины такого решения не вызывают удивления, если принят во внимание историю возникновения «Лиги праведников».

15 лет назад Кейс аль-Хазали вышел из «Армии Махди» Муктады ас-Садра и решил создать собственный отряд. Он собирался продолжать борьбу против американских оккупантов, несмотря на перемирие между ас-Садром и американцами. После затишья 2005 года вольный отряд в 2006 году превратился в «Лигу праведников». За годы войны «Лига праведников» совершила больше шести тысяч атак и нападений на американские войска в Ираке.

Братья аль-Хазали успели несколько месяцев посидеть в британском плену в 2007 году. Потом статус организации был урегулирован — в том числе и благодаря тому, что нескольких американских спецов захватили в плен силы «Лиги праведников». Кейсу аль-Хазали приписывают разжигание ненависти против суннитов — якобы в 2010 году он сказал, что «они всегда будут в опасности, если не остановят свои зловещие планы».

В начале 2020 года, аккурат после внесения «Лиги праведников» в список террористических организаций, базирующийся в Вашингтоне арабоязычный канал Al Hurra опубликовал «эксклюзивную информацию» о предательстве Кейсом аль-Хазали его соратников, Абу Мехди аль-Мухандиса и Касима Сулеймани.

Al Hurra заявил, что Кейс аль-Хазали, пока сидел в плену с 2007 по 2010 года, успел сдать и КСИР, и Иран, и рассказать, как вербуют ополченцев в Ираке, и раскрыть координаты лагерей подготовки. Документы гласят, что Кейс слил и «Бадр», и «Катаиб Хизбалла», и про инструкторов рассказал, что все они иранцы. Для американской общественности это, возможно, и было шоком, но для населения Ирака и Ирана, на которые был нацелен этот вброс, это было «секретом Полишинеля».

Подразделения «Лиги праведников» сражались в Сирии, участвовали во многих битвах против ИГ в Ираке, а в 2018 году стали частью «Хашд Шааби». Примерно тогда впервые появилась информация о предполагаемом включении «Лиги» в список террористических организаций администрацией Дональда Трампа. Это было связано с тем, что Кейс аль-Хазали начал политическую деятельность: парламентский шиитский блок «Фатх» был сформирован из депутатов-сторонников «Лиги праведников» и «Бадра». В США считали, это грозит трансформацией «Лиги праведников» в иракский аналог «Хизбаллы».

Избранные Аллахом

В одном ряду вместе с «Катаиб Хизбалла» и «Лигой праведников» стоит «Харакят Хизбалла ан-Нуджаба» («Харакят ан-Нуджаба», «Движение избранных партии Аллаха»), отряд, созданный одним из основателей «Лиги праведников» Акрамом аль-Кааби в 2013 году.

Сражаясь в составе отрядов «Лиги праведников» в сирийских провинциях Алеппо и Хасака, аль-Кааби решил создать свой отряд, не сойдясь во мнениях с Кейсом аль-Хазали по ряду вопросов. Несмотря на «разлад», командиры продолжают сотрудничать на благо как «Хашд Шааби», так и движения сопротивления на всем Ближнем Востоке.

В список террористических организаций «Харакят ан-Нуджаба» внесли 5 марта 2019 года. Причина, по словам Госдепа, прозаична: «Группу спонсирует, но при этом не контролирует иракское правительство, а ее лидеры открыто приносят заявляют о верности Ирану и верховному аятолле Али Хаменеи».

Лидер «ан-Нуджабы» Акрам аль-Кааби заявлял о готовности не только поддержать Сирию в войне с терроризмом, а «Хизбаллу» - в освобождении оккупированных палестинских земель, но и встать бок о бок с йеменскими хуситами и оказать им всестороннюю поддержку в борьбе против Саудовской Аравии.

На этой неделе Акрам аль-Кааби заявил, что в отряде ждут «нулевого часа», чтобы начать мстить силам США в Ираке, и сохраняют за собой право ответить на убийство Касема Сулеймани и Абу Мехди аль-Мухандиса. «Ан-Нуджаба» ведет наблюдение за деятельностью американцев в воздухе и на суше, в том числе и на базах «Айн эль-Асад», К1, «Ат-Таджи», «Аль-Матар» и «Сазер».

Иракские протесты — способ уничтожить «Хашд Шааби»

Лидер «Лиги праведников» Кейс аль-Хазали после смерти Абу Мехди аль-Мухандиса и Касема Сулеймани стал своего рода «медийным лидером» для отрядов «Хашд Шааби», сделав ряд резонансных заявлений.

Как уже было сказано выше, главная цель спонсируемых Западом протестов в Ираке и «октябрьской революции» в целом — дискредитировать, а потом и ликвидировать «Хашд Шааби», что должно спровоцировать гражданскую войну.

Аль-Хазали утверждает, что это проект курирует один из вице-президентов Ирака, сотрудничающий с ЦРУ с 2012 года, а также руководитель одной из иракских спецслужб.

Пытаться определить, какая именно это спецслужба, — дело заведомо неблагодарное, иракские чиновники и силовики все время пытаются продать себя подороже. МВД Ирака ходит на поклон к Франции и Британии, Аппарат противодействия терроризму и Аппарат контрразведки были с нуля созданы США, а Минобороны Ирака помогают все понемногу.

Это признает и Кейс аль-Хазали, который говорит, что улик, переданных Сулеймани, недостаточно. Тем не менее планы по уничтожению «Хашд Шааби» есть, а масштабная кампания по дискредитации отрядов ополчения была замечена всеми аналитиками, которые занимаются Ближним Востоком.

Одна из целей этой кампании — спровоцировать отряды ополчения на силовой ответ агрессору.

Аль-Хазали утверждает, что у отрядов ХШ был план возмездия за смерть Абу Мехди аль-Мухандиса уже спустя двое суток после убийства, но иранские власти попросили не предпринимать никаких действий до ракетного удара по базе «Айн эль-Асад». В дальнейшем парламент Ирака принял законопроект о выводе из страны иностранного контингента, что уже само по себе является ответом на гибель военного командира «Хашд Шааби». Дальнейшая эскалация может только навредить в нынешних условиях.

Однако в ходе протестов в Ираке все равно продолжают выдвигать обвинения против отрядов «Хашд Шааби» — и не важно, что их представителей там нет, — в участии в силовых акциях разгона манифестантов. В обстрелах военных объектов США продолжают обвинять «Катаиб Хизбалла», а к словам лидеров «Хашд Шааби» западные СМИ цепляются так, чтобы аудитории стало понятно: вот они, «главные враги демократии на Ближнем Востоке».

Пока нет никаких предпосылок тому, чтобы была забыта уготованная «Хашд Шааби» роль «живых мучеников» в ближневосточном хаосе — по крайней мере до тех пор, пока «Хашд Шааби» не перестанет быть проиранским ополчением (а они таковы на 85%).

Ex verbis fatuus, pulsu cognoscitur olla («Дурака узнают по словам, а горшок по удару»).

1 Организация запрещена на территории РФ.