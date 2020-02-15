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Дозвонившийся в студию житель ЛНР огорошил ведущих украинского телеканала

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Дозвонившийся в студию житель ЛНР огорошил ведущих украинского телеканала

Киев, 15 февраля. Житель Луганской Народной Республики дозвонился в эфир украинского телеканала «Наш» и огорошил ведущего Максима Назарова откровенным признанием об отношении Донбасса к новой украинской власти.

Во время беседы Назаров спросил своего собеседника, чего жители ЛНР ждут от президента Украины Владимира Зеленского и от нового правительства.

 «У нас же показывают все ваши каналы украинские. И как посмотришь, особенно «Прямой» и другие каналы.... Уже просто ничего не ждем. Просто ничего», — ответил луганчанин.

Зритель также добавил, что люди в ЛНР уже смеются над украинским правительством, передает телеканал 360.

Напомним, что украинское телевидение преимущественно ретранслирует лишь одну позицию по вопросу Донбасса — позицию власти. Она заключается в том, чтобы вернуть потерянные территории любыми средствами, пусть даже силовым методом. Попытки Киева сделать хотя бы малейшие шаги в сторону политического урегулирования встречают яростное сопротивление со стороны «партии войны» во главе с бывшим президентом Петром Порошенко и радикальных слоев общества.

Украинские власти подписали вторые Минские соглашения, которые предполагают предоставление Донбассу особого статуса, еще в 2015 году, однако с тех пор не выполнили ни одного из пунктов документа. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин во время недавнего телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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Источник: Телеканал 360
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