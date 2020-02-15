Миро посоветовала дочке Абрамовича купить мужчину

Лондон, 15 февраля. Известный российский блогер Лена Миро раскритиковала наследницу миллиардера Романа Абрамовича, которая «тоже хочет на свидание в День святого Валентина».

Софью Абрамович регулярно травили в Интернете из-за ее несовершенной фигуры. Девушке пришлось сильно похудеть, чтобы справиться с негативом.

Дочь олигарха продолжает работать над собой, она занимается спортом и ездит но лошадях. В социальных сетях стали появляться фото Абрамович в коротких юбках. Но скандального блогера такое преображение девушки не удовлетворило.

Миро считает Абрамович все еще полной и непривлекатетельной «хорошей девочкой».

«Сонечка, заинька, не ищи ты любовь с таким экстерьером. Просто купи себе кого-нибудь на свидание», — написала Миро.

При этом поклонники считают, что Софью не тронут слова Миро. Раньше девушка читала все, что о ней писали в Сети, но сейчас избавилась от этой привычки.

Абрамович искренне признавала, что у нее развились комплексы из-за постов хейтеров. Но девушка научилась жить в своем неидеальном теле и воспринимать себя такой, какая она есть.

Ранее сообщалось, что 25-летняя Софья показала фото в купальнике на яхте, которая стоит у причала на Ибице. Она пошутила, что таким образом пытается найти себе пару на Валентинов день.

Подписчики не стали критиковать дочку Абрамовича за желание раздеться ради парня.