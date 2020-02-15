ФСБ показала допрос капитана задержанного в Азове украинского судна

Москва, 15 февраля. Федеральная служба безопасности России показала кадры с допроса капитана украинского судна, которое задержали за браконьерство в Азовском море.

Крымские пограничники остановили судно с украинцами, незаконно ловившими рыбу, в западной части моря. На нем находились четыре человека. Документов, удостоверяющих личность, у них не было, как и разрешения на право лова водных биоресурсов.

У украинцев на судне нашли порядка 300 экземпляров камбалы-калкана и ставную сеть — незаконное орудие лова. По данным погрануправления ФСБ РФ по Крыму, капитан попытался скрыться.

На допросе он сознался, что рыбу его команда вылавливала незаконно. Задержанный подчеркнул, что не подвергался психологическому и силовому воздействию со стороны российских пограничников. Судно и украинцев доставили в Керчь для выяснения всех обстоятельств.

Ранее в субботу стало известно о том, что сотрудники ФСБ пресекли работу крупной лаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения в Крыму. Располагалась она в одном из арендованных частных домов в Симферополе, ее организовали двое горожан в возрасте 23 и 24 лет.