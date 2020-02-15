ЛНР итоги 8–15 февраля: прощание с героями, Донецкий погрузился во тьму, снежная битва

Федеральное агентство новостей представляет дайджест основных событий, произошедших в Луганской Народной Республике за неделю с 8 по 15 февраля.

Прощание с героями

В понедельник, 10 февраля, в Луганской Народной Республике прошла церемония прощания с четырьмя военнослужащими народной милиции, погибшими в результате артобстрела со стороны украинских силовиков 7 февраля. На церемонии, проведенной в Стаханове, присутствовали однополчане погибших, родственники, представители власти ЛНР и молодежные активисты.

«Сейчас мы хороним таких же соседей, товарищей, которые живут рядом с нами, у которых семьи, дети, близкие. Хороним тех, кто встал на защиту нашей Родины, нашего Отечества. Но мы не забудем никогда их подвиг. Подвиг простых людей, которые так искренне любили жизнь. Хотели жить и воспитывать своих детей, но из-за украинской власти сейчас мы провожаем их в последний путь», — сказал на церемонии прощания глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков.

Донецкий погрузился во тьму

В среду, 12 февраля, после нескольких дней тишины украинские силовики открыли огонь по поселку Донецкий, в результате чего была перебита линия электропередачи. Без электроснабжения остались восемь домов. Экстренные службы ЛНР не смогли сразу приступить к восстановлению электроснабжения из-за отсутствия гарантий со стороны ВСУ.

Снежная битва

В течение этой недели все коммунальные службы республики ликвидировали последствия обильных снегопадов. Основное внимание уделялось трассам республиканского значения. Высота сугробов на некоторых участках достигала 1,5 метра. На расчистку трасс было брошено 50 единиц спецтехники. На помощь коммунальщикам пришли и местные жители.

77 лет со дня освобождения Ворошиловграда

Митинг в честь 77-й годовщины освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков прошел у самой большой братской могилы защитников города в сквере 9 Мая в столице ЛНР. Присутствующие почтили память погибших в боях за Луганск минутой молчания и возложили цветы к братской могиле.

«77 лет назад Луганск, тогда еще Ворошиловград, был освобожден от фашистов после семи месяцев оккупации. Поздравляю вас с этим праздником! Низкий поклон и огромная благодарность ветеранам — кто непосредственно участвовал в освобождении Луганщины, труженикам тыла, которые, несмотря на голод и разруху, отдавали все свои силы для Победы. Великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны служит примером, жизненным ориентиром, в которых мы черпаем силы для победы над украинским нацизмом», — обратился к присутствующим на торжественном митинге глава ЛНР Леонид Пасечник.

Отдавший жизнь за будущее под мирным небом

В Краснодоне перезахоронили останки уроженца города Георгия Деркача, погибшего в Великую Отечественную войну в битве на Курской дуге. Водитель-артиллерист вместе с батарейцами погиб в неравном бою. Его останки поднял отряд «Курган» недалеко от памятника артиллеристам на северном фасе Курской дуги. На месте перезахоронения провели панихиду. Память всех погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.

«Пока не будет погребен последний солдат, не вернувшийся с поля боя, война не окончена. Мы не имеем права забыть о людях, которые отдали свои жизни ради того, чтобы мы жили под мирным небом. Я хочу сказать огромное спасибо поисковым отрядам. Они делают благородное дело, возвращая имена павших героев из небытия», — заявил на церемонии захоронения глава администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко.

13 миллионов рублей на шестерых

В министерстве государственной безопасности заявили, что задержали шесть сотрудников Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики по обвинению в коррупции и получении взяток на общую сумму 13,6 миллиона рублей. На данный момент дело направлено в суд.