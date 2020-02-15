Зеленский рассказал, какую пользу принес Украине его диалог с Путиным

Мюнхен, 15 февраля. Выстраивание диалога с президентом России Владимиром Путиным принесло Киеву пользу, в частности, позволило вернуть удерживаемых украинцев. Об этом заявил лидер Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Он сообщил, что за попытку наладить отношения с Москвой подвергся критике.

«Мы начали диалог с президентом России по телефону, хотя многие были против — как внутри страны, так и вне ее. Некоторые украинцы называли это «зрадой» (предательством (укр.). — Прим. ФАН) украинских интересов, но для меня украинские интересы — это простые люди», — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что разговор с Путиным и встреча в «нормандском формате» привели Украину к хорошим результатам.

Так, в сентябре между Москвой и Киевом состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Спустя месяц РФ отдала Украине корабли, которые были задержаны российскими пограничниками в 2018 году за нарушение госграницы в Керченском проливе. Конец декабря отметился для Киева и республик Донбасса первым за два года обменом пленными.

Обострение российско-украинских отношений произошло в 2014 году на почве воссоединения Крыма с Россией. Весной того же года киевские власти развернули против объявивших о независимости после госпереворота республик Донбасса военную операцию.

Москва неоднократно подчеркивала, что выступает за скорейшее урегулирование конфликта на юго-востоке Украины и не является его частью. Также она акцентировала внимание Киева на том, что полуостров стал российским регионом по итогам референдума, в ходе которого подавляющее большинство избирателей Крыма и Севастополя добровольно высказалось за единство с РФ.