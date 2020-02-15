Бессрочные пикеты в поддержку российских социологов проходят в Москве. ФАН-ТВ

У посольства Ливии продолжаются одиночные пикеты с требованием освободить незаконно удерживаемых в триполитанской тюрьме граждан России. В акции уже приняли участие депутаты и общественные деятели, активисты и актеры, а также друзья и коллеги Максима Шугалея и Самера Хасан Али Суэйфана.

«С Максимом Шугалеем знакомы, дружим, работаем уже порядка 20 лет. Для меня, естественно, не безразлично то, что произошло с Максимом и с Самером, то что их задержали без предъявления обвинений в Ливии, и они находятся в ливийской тюрьме, к ним не пускают ни адвокатов, ни родственников, никого», — возмущается генеральный директор Центра социальных проектов «Белый Дом» Инга Бурикова.

Социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были задержаны в Триполи еще в мае прошлого года, где проводили социологическое исследование. Россиян содержат в нечеловеческих условиях и подвергают пыткам

«В чем их преступление до сих пор непонятно, почему их содержат под стражей непонятно. Мы обращаем внимание властей Ливии на то, что нужно начать диалог. Это граждане Российской Федерации, которые находились в служебной командировке, они должны вернуться домой», — говорит Инга Бурикова.

«Если это официальное государство, то будьте любезны предоставить официальные обвинения. На сегодняшний день никаких обвинений не представлено. Если вы официальное государство, будьте любезны поступать цивилизованно», — настаивает друг и коллега Максима Шугалея Максим Юшкевичус.

Одиночные пикеты у ливийского посольства будут проводится ежедневно, до тех пор, пока граждане России не будут освобождены из плена. К акции может присоединится любой желающий.