نتائج سوريا 15 فبراير: سيصل الوفد التركي إلى موسكو ، وصف الرئيس الفرنسي الحالة في إدليب بأنها غير مقبولة

سوريا ، 15 فبراير. قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن الوفد التركي سيصل إلى موسكو في 17 فبراير. وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اتفاقه مع روسيا ووصف الحالة في إدليب بأنها غير مقبولة.

تركيا تعتزم مناقشة ادلب في موسكو

سيزور الوفد التركي روسيا في 17 فبراير لمناقشة الوضع في محافظة إدلب السورية ، وفق ما أفاد به وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني.

وقال الدبلوماسي التركي "يوم الاثنين ، سيتوجه وفدنا إلى روسيا".

وكرر أن أنقرة "لا يمكن أن تتسامح مع الهجمات في إدلب" ، وفي هذا الصدد ، فإن الجانب التركي مستعد لاتخاذ الخطوات اللازمة إذا لم تكن المفاوضات الدبلوماسية فعالة.

وصف ماكرون الوضع في إدلب بأنه غير مقبول

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في محافظة إدلب السورية بأنه غير مقبول.

خلال حديثه في مؤتمر أمني في ميونيخ ، وافق الزعيم الفرنسي على موقف الجانب الروسي.

وقال ماكرون: "نحن نتفق مع روسيا على أن ما يحدث في إدلب غير مقبول".

وقد تدهورت مؤخرا الحالة في منطقة وقف التصعيد في إدليب تدهورا كبيرا. وأجبر الجيش العربي السوري على استئناف العمليات ضد الإرهابيين ، الذين زادوا من نشاطهم القتالي وشرعوا في مهاجمة الأحياء والمرافق الاجتماعية.

وزارة الخارجية على ثقة من أن تركيا ستكون قادرة على حماية الدبلوماسيين الروس

وتأمل موسكو أن تكفل أنقرة أمن الموظفين الدبلوماسيين الروس بأكثر الطرق موثوقية. وقد ذكر ذلك نائب وزير الخارجية ألكسندر جروشكو على هامش المؤتمر الأمني في ميونخ.

سأل الصحفيون الدبلوماسي عن مدى ارتباطهم في موسكو بالتهديدات التي يتعرض لها موظفو السفارة الروسية في تركيا. أكد جروشكو أن الوضع الأمني مقلق للغاية للجانب الروسي.

وأضاف "لقد نجينا من مأساة واحدة ونفترض أن السلطات التركية ستفعل كل ما هو ضروري لضمان الطريقة الأكثر موثوقية لأمن موظفينا الدبلوماسيين وليس الدبلوماسيين فقط".

استدعى نائب وزير الخارجية الدائرة الخاصة المسؤولة عن مراقبة الوضع الأمني. تظهر المعلومات ذات الصلة بانتظام على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية.

في وقت سابق ، تحدث السفير الروسي في تركيا ، أليكسي يرخوف ، عن التهديدات الموجهة إليه. بسبب تفاقم الوضع في محافظة إدلب السورية. وقالت إيرينا كاسيموفا ، المسؤولة الصحفية بالبعثة الدبلوماسية للاتحاد الروسي ، إن السلطات التركية اتخذت إجراءات لحماية السفارة.

الجيش السوري ينظف محيط حلب

شن الجيش السوري عملية في المنطقة الواقعة غرب مدينة حلب.

اثناء الهجوم ، تعتزم القوات الحكومية بتطهير المنطقة الصناعية بالزهرة من قوات الجماعات المسلحة.

ونذكر أن إرهابيي "هيئة تحرير الشام" يحتفظون بوجودهم على الضواحي الغربية من المدينة ، ويرتكبون إستفزازات ضد الجيش السوري ويقومون باطلاق قذائف الهاون على الأحياء السكنية.