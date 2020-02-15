Чавушоглу рассказал, как прошли переговоры с Лавровым по Идлибу

Мюнхен, 15 февраля. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ходе мюнхенской конференции по безопасности он встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и обсудил ситуацию в сирийском Идлибе.

По его словам, стороны намерены вновь поднять данную тему на следующих переговорах, которые состоятся 17 февраля в Москве. При этом Чавушоглу не исключил возможности встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, если возникнет такая потребность.

«Мы обсудили все эти вопросы [касающиеся Идлиба. — Прим. ФАН] в позитивном ключе с Сергеем Лавровым. Мы решим после встречи в понедельник, нужна ли новая встреча между президентами», — отметил глава турецкой дипломатии.

Напомним, что провинция Идлиб почти полностью контролируется террористами. Россия и Турция недавно согласовали введение очередного режима прекращения огня, однако боевики его тут же нарушили. Москва и Анкара договорились 17 февраля провести переговоры и обсудить сложившуюся ситуацию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что победа над террористами в Идлибе неизбежна. Он также обратил внимание на необходимость размежевания представителей вооруженной сирийской оппозиции и членов террористических группировок.