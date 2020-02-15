Телеведущая Малиновская рассказала, какого мужчину видит рядом с собой

Москва, 15 февраля. Телеведущая Маша Малиновская рассказала, какого мужчину хотела бы видеть рядом. Для нее в избраннике важен интеллект.

Одна из самых привлекательных ведущих страны пока одна. Она воспитывает сына Мирона, который учится во втором классе.

«Я ни с кем не встречаюсь. На данный момент я без парня. Какие-то ухажеры, конечно, есть», — рассказала звезда, ее слова приводит издание «Собеседник».

21 января Малиновской исполнилось 39 лет, и к выбору мужчины для жизни она подходит серьезно. Особенно это касается знакомства потенциальных претендентов на ее руку и сердце с сыном.

Телеведущая считает себя неоргинальной, потому что предпочитает в мужчинах ум. Она добавила, что ее избранник должен быть хорошо организованным, добрым и великодушным человеком.

Малиновская пояснила, что для нее менее важно, насколько мужчина виртуоз в постели. Она считает, что у женщин «все совершенно по-другому», отношения воспринимаются через призму интеллекта.

Звезда отметила, что заниматься любовью без любви, это неправильно. Неважно, насколько сам процесс полезен для здоровья, главное, чтобы были чувства между мужчиной и женщиной.

Еще одна известная холостячка страны Ольга Бузова, кажется, уже нашла свою вторую половину. Последние месяцы она проводит в компании блогера Давида Манукяна.