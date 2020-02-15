Стала известна примерная дата свадьбы Топурии и Деньгова

Москва, 15 февраля. Солистка известной поп-группы «А’Студио» Кети Топурия и ее возлюбленный — бизнесмен Лев Деньгов могут сыграть свадьбу уже этим летом. Об этом говорят люди из окружения певицы.

В декабре прошлого года подписчики заподозрили, что Топурия беременна. Поводом для таких подозрений стали просторные наряды, на которые неожиданно переключилась артистка. Деньгов тогда не стал ни подтверждать, ни опровергать ходившие слухи. Он заявил, лишь, что съехался со своей девушкой несколько месяцев назад, все счастливы и здоровы. Остальные подробности он приводить отказался по личным и этическим соображениям, но обещал проинформировать поклонников, если в жизни пары произойдут какие-либо серьезные перемены.

Напомним, что Кети и Лев познакомились друг с другом на одном из светских мероприятий. Они довольно быстро сошлись, познакомились со своими семьями и начали вместе путешествовать. Если слухи о скорой свадьбе окажутся правдой, то это будет уже второй брак для обоих влюбленных.

Деньгов разошелся со своей первой женой Ириной Рак после того, как у них родилась дочь. Из-за неправильно сделанной прививки девочка заболела и вскоре умерла.

Топурия же была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, от которого родила дочь Оливию. В 2017 году пара рассталась. По некоторым данным, причиной разрыва стал роман Кети с рэпером Гуфом.

Кети Топурия является дочерью грузинского криминального авторитета Андро Топурии. В 2010 году он скончался в колонии республики Марий Эл. В 2003 году грузинский музыкальный продюсер предложил Кети стать солисткой «А’Студио» вместо Полины Гриффис, и та согласилась.