Жена Малахова отреагировала на объятия мужа с Орловой

Москва, 15 февраля. Эстрадная певица Ольга Орлова опубликовала снимок с празднования Дня всех влюбленных, на котором запечатлена в обнимку с телеведущим Андреем Малаховым.

В минувшую пятницу Орлова отметила двойной праздник: День святого Валентина и день рождения подруги Ирины Дубцовой. Чествование именинницы организовали в ресторане-караоке в Москве.

На вечеринке Орлова повстречала Малахова, звезды решили сделать совместный снимок.

«День влюбленных с Малаховым удался! Наташа, прости», — написала она в посте.

Наталья Шкулева, супруга телеведущего, мгновенно отреагировала на обращение к ней.

«Оля, вернись в семью!» — написала она.

Интернет-пользователи тут же решили, что назревает скандал. Слова Шкулевой и Орловой они не восприняли как шутку, а стали отмечать, что ситуация в целом вышла не очень красивая.

«Малахов всех облапал, неприятно смотреть, женатый мужик, жена беременна!» — негодует lskalaban9.

Около месяца назад в Сети появились слухи, что Шкулева ждет второго ребенка. В канун Нового года она намекнула, что вскоре в семье произойдет еще одно чудо. При этом фанаты обсуждают возможный скорый развод Малахова и приписывают ему роман с писательницей Никой Белоцерковской.

Орлова в прошлом была замужем за бизнесменом Александром Кармановым. Она покинула группу «Блестящие», когда узнала о беременности. В мае 2001 года родился сын Артем, однако брак пары вскоре завершился. Артистка держит в тайне личную жизнь, однако ее не раз видели на публике с неизвестным мужчиной.

Ранее новая супруга известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что не отмечала с ним День святого Валентина, потому что не понимает сути праздника.