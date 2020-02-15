Лавров дал оценку отношений России и Турции

Мюнхен, 15 февраля. Российско-турецкие отношения находятся на очень хорошем уровне, но это не означает согласия по всем вопросам. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности.

«У нас с Турцией очень хорошие отношения. Это не означает, что мы должны во всем соглашаться. Я вообще считаю, что полного согласия не может быть ни по одной проблеме в отношениях между любыми двумя странами», — сообщил глава МИД, давая оценку межгосударственным отношениям.

По мнению Лаврова, бескомпромиссный консенсус в такой ситуации будет напоминать давление, в результате которого «согласие и проистекает».

В субботу, 15 февраля, руководитель российского внешнеполитического ведомства находится на международной конференции в Мюнхене, где возглавляет отечественную делегацию.

Ранее он говорил о том, что Россия и Турция регулярно поддерживают связь в рамках исполнения ранее достигнутых договоренностей по сирийскому Идлибу и намерены в ближайшее время вновь обсудить данный вопрос. Известно, что 16 февраля Лавров планирует встретиться со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Германии.

Москва и Анкара находятся в постоянном контакте по урегулированию ситуации в Сирии. В последнее время усилия стран направлены на нормализацию обстановки в Идлибской зоне деэскалации. По последним данным, Турция активно перебрасывает в этот регион, который продолжает оставаться под преимущественным контролем боевиков, своих военных и технику. За Анкарой закреплено обязательство отмежевать так называемую вооруженную оппозицию Сирии от террористов, однако оно по-прежнему не выполнено.