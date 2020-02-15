Донбасс сегодня: Донецк под огнем, солдаты Киева атакуют друг друга, помощь США исчезает

Донбасс, 15 февраля. В ДНР украинский снайпер ранил мирного жителя. Со складов ВСУ исчезла почти половина военного имущества, переданного Украине западными странами. Солдаты Киева поссорились на национальной почве и нанесли друг другу ранения. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки подразделения Операции объединенных сил открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики 12 раз. Утром в субботу в Кировском районе Донецка ранения получил мирный житель 1959 года рождения. Снайперский огонь велся из Марьинки, раненого долго не могли эвакуировать с места трагедии. После запрошенных у киевской стороны гарантий безопасности пострадавший был эвакуирован и в тяжелом состоянии доставлен в больницу Донецка.

Помощь НАТО разворовывается личным составом ВСУ

Как показывают данные, полученные оборонными ведомствами ЛНР и ДНР, большая часть имущества, полученного ВСУ от стран НАТО в качестве военной помощи, разворовывается, продается и отсутствует на складах хранения. Недавно комиссия из штаба оперативно-тактической группировки «Север» проводила в подчиненных частях ВСУ проверку наличия иностранной материально-технической помощи. Около 40% данного имущества отсутствует в использовании и на складах. В основном недостачи касались дизельных электрогенераторов, оборудования связи и приборов ночного видения.

В то же время Народная милиция ДНР сообщает, что в наличии имеется информация о многочисленных фактах хищения вооружения, поставленного на Украину зарубежными партнерами. Посольство США инициировало инспекционные проверки в подразделениях ВСУ. На прошлой неделе комиссия под руководством военного атташе из Вашингтона при проверке не досчиталась имущества на сумму около 160 тысяч долларов. В бригадах ВСУ отсутствовали тепловизоры, оптические приборы, средства радиосвязи и прочее имущество, переданное Украине.

Наибольшее количество недостач выявлено в 128-й и 56-й бригадах ВСУ. А руководство 10-й бригады, дабы создать видимость полной комплектации, попросило указанные приборы во временное пользование именно в 128-й и 56-й бригадах. Подлог был выявлен и командующему ООС Кравченко указано разобраться с данными фактами, предъявив доказательства.

Преступления ВСУ

Представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил, что разведке ведомства стало известно об очередном уголовном преступлении, совершенном военнослужащими украинской армии. Так, личный состав 28-й бригады демонтировал и вывез металлоконструкции и провода ЛЭП с целью продажи. На вывозе краденого имущества попались семь солдат бригады, которых задержали на КПП сотрудники военной полиции.

В Луганской области, по информации Народной милиции ЛНР, во время штабной проверки в 93-й бригаде ВСУ правоохранительные органы Украины возбудили 12 уголовных дел. По фактам краж ГСМ возбуждено два уголовных дела, по выявленным дезертирствам личного состава — девять дел, по факту доведения до самоубийства — одно дело. В штабе ООС рассматривают вопрос соответствия комбрига бригады Брыжинского занимаемой должности.

Украинский солдат ранил сослуживца ножом

Двое военнослужащих 93-й бригады ВСУ после совместного распития спиртных напитков вступили в конфликт на политической почве. Основным спорным вопросом между ними стала национальная принадлежность западных регионов Украины. Один из солдат, являясь этническим венгром, заявил, что Закарпатская область должна отделиться от Украины, как и республики Донбасса. Второй боец не согласился с сослуживцем и во время драки нанес оппоненту несколько ударов ножом. В ответ тот открыл огонь из автомата. Оба солдата попали в больницу с ранениями.