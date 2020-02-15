Сирийцы в провинции Даръа получили гуманитарную помощь от России

Даръа, 15 февраля. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон провели гуманитарную акцию на юге Сирии, в провинции Даръа. Гуманитарную помощь получили жители поселка Намер.

Как сообщили источники Федерального агентства новостей, в ходе гуманитарной акции сирийцы получили 250 стандартных продовольственных наборов, в которые входят мука, сахар, а также конфеты и другие сладости.

Акция проходила во дворе местной школы. В общей сложности жители деревни получили 913 килограмм гуманитарной помощи.

Во время гуманитарной акции жители поселка Намер смогли получить необходимую медицинскую помощь у российских военврачей.

Кроме того, параллельно с гуманитарной акцией в районе поселка работали российские саперы – военнослужащие проверили небезопасную территорию на наличие мин и неразорвавшихся осколков снарядов.

В районе населенного пункта Намер, как и по на большей части провинции Даръа, шли когда-то ожесточенные бои между Сирийской арабской армией, боевиками различных бандформирований САА и террористами ИГИЛ1 (запрещено в РФ). На территории осталось большое количество мин и неразорвавшихся снарядов. Кроме того, поисковые части регулярно обнаруживают на юге Сирии схроны с оружием боевиков.

По данным Минобороны РФ, с начала работы ЦПВС провел более 2,3 тысяч гуманитарных акций, распределив почти четыре тысячи тонн гуманитарных грузов. С февраля 2016 года территория проведения российских гуманитарных акций выросла в несколько раз, охватив территории на юге, юго-востоке и северо-востоке Сирии, освобожденные от присутствия террористов ИГИЛ и иностранных войск.

1 Организация запрещена на территории РФ.