Джигурда показал пикантное фото поцелуя с Волочковой в День всех влюбленных

Москва, 15 февраля. Известный актер театра и кино Никита Джигурда поделился с подписчиками пикантным снимком, на котором целует балерину Анастасию Волочкову. Звезды провели вечер Дня всех влюбленных вместе, хотя оба состоят в отношениях.

В Instagram артистов появились фотографии с празднования Дня святого Валентина. На них Джигурда и Волочкова запечатлены вместе, улыбающиеся и явно довольные совместным времяпрепровождением.

Актер назвал спутницу «богиней», а та его в ответ «рыцарем», преподнесшим ей роскошный букет роз.

«В День святого Валентина невинный святой поцелуй богини», — написал он в посте.

«А вот и рыцарь ко мне приехал в День влюбленных на вороном коне с белыми розами! Никита, это любовь. Отмечаем», — подписала снимки Волочкова.

Фанатов откровенные публикации более чем удивили. Они задались вопросом, почему звезды в праздник остались без своих половинок.

Недавно стало известно, что Джигурда возобновил отношения с бывшей супругой Мариной Анисиной и 23 февраля этого года снова женится на ней во Франции. По его словам, объединила влюбленных борьба за наследство крестной матери их детей.

Он отмечал, что Анисина позволяет ему «тискать женщин», но черту он при этом не переходит. По словам артиста, у них с Волочковой «роман душ».

В конце января балерина объявила о своей грядущей свадьбе. Однако, кто является избранником Волочковой, до сих пор неизвестно. Из немногочисленных рассказов звезды следует, что ее новый возлюбленный — «красивый, стройный и никогда не был женат».