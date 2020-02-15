Лавров назвал неизбежной победу над террористами в сирийском Идлибе

Мюнхен, 15 февраля. Победа над терроризмом в сирийской провинции Идлиб — неизбежна. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на мюнхенской конференции по безопасности.

«Отмечу еще один момент, который напрямую касается Идлиба. Неизбежность победы над терроризмом. Самое главное — отмежевание нормальной оппозиции от террористов», — подчеркнул он.

По словам главы российского МИД, это непростая задача, однако работа в этом направлении не прекращается. В частности, Россия и Турция постоянно поддерживают контакты для выполнения ранее достигнутых договоренностей по Идлибу. Буквально на следующей неделе Москва и Анкара планируют вновь обсудить данный вопрос.

Дипломат добавил, что отношения между двумя странами «очень хорошие», хотя Россия и Турция некоторых в вопросах придерживаются разных точек зрения.

Напомним, что в последнее время ситуация в сирийском Идлибе обострилась. Согласно последним данным, Турция активно перебрасывает в этот регион личный состав и военную технику. На сегодняшний день провинция Идлиб преимущественно контролируется боевиками. Ранее Турция взяла на себя обязательство отмежевать так называемую вооруженную оппозицию Сирии от террористов, однако эта работа до сих пор не сделана.