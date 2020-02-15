Зеленского оставили без микрофона на конференции в Мюнхене

Мюнхен, 15 февраля. Президенту Украины Владимиру Зеленскому забыли предоставить микрофон для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

На полях мероприятия в Германии украинский лидер выступал не в основном зале, а в небольшом помещении, но послушать его речь собрались многие желающие.

Перед началом монолога случился конфуз: Зеленский подошел к трибуне и обнаружил, что за ней нет микрофона.

«Я могу получить микрофон? Я не могу без него», — обратился он к организаторам.

Просьба главы государства была удовлетворена.

Во время выступления президента один из участников конференции решил покинуть зал, однако не смог сделать это незамеченным. Зеленский увидел удаляющегося слушателя и решил поинтересоваться у него, с чем связано такое решение.

Глава Украины прибыл в Мюнхен с рабочим визитом, чтобы принять участие в международной конференции. На ее полях Зеленский сделал ряд заявлений, касающихся ситуации в Донбассе.

Он сообщил о готовности Киева к диалогу с населением Донецкой и Луганской народных республик. Проинформировал о том, что Украина заинтересована в «более активном привлечении» к процессу урегулирования Вашингтона. Кроме того, выступил с новой инициативой по разведению сил, предусматривающей разделение линии разграничения на сектора и поэтапное отведение войск.

Одним из наиболее резонансных заявлений украинского лидера стала инициатива проведения местных выборов не только на Украине, но и в Крыму. После этих слов российский телеведущий Владимир Соловьев назвал Зеленского удивительным человеком и задался вопросом, как глава Украины намерен реализовать свою идею в российском регионе.