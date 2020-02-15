Неадекватную Бузову вывели под руки после концерта в Брянске

Брянск, 15 февраля. Фанаты популярной российской певицы Ольги Бузовой выложили в Instagram запись, сделанную во время концерта в Брянске, на которой видно, как девушку провожают в гримерку.
При этом сама Бузова находится в несколько неадекватном состоянии. Певица явно не может стоять на ногах и вынуждена опираться на своих помощников, которые выводят ее под руки. Говорит артистка вполне связано, но при этом не помнит, что она делала и ведет себя крайне странно.
«Что я творила?» — уточнила она у одного из помощников.
«Последний год прям просто отжигала», — ответил тот.
«Я отжигала? А первый, что, не отжигала?» —возмущается певица.
«Первый ну такой, лайтовый был», — объяснил помощник.
После этого Бузова заметила снимающую ее камеру и продемонстрировала свое новое танцевальное движение.
@buzova86 вот она Оля ???? самая лучшая ????????????????????????????????????????????????????❤???????? . . . #яещеверю#принимайменя#ольгабузова#королеватанцпола#однаночь#хитпарадмоихмыслей#оченьхорошо#концерт#верность#ревность#миромправитлюбовь#вотоная#эгоистка#ольгабузова#бузова#красивая#лучшевсех#мязнаючтотысмотришь#малополовин#тикток#инстаграм#2020#мандаринка#санта#интеллигент#танцуйкакпчела#люблю#любовь#счастьеесть#вогне
Некоторые фанаты списали необычное поведение своего кумира на алкоголь, другие — на переутомление.
«Что с тобой, Оля? Ты пьяна?», «Трудяга», — пишут в комментариях.
Накануне сообщалось, что Бузова приготовила своему возлюбленному, а заодно и всем подписчикам особый подарок на День святого Валентина. Певица примерила костюм медсестры, предназначенный для сексуальных ролевых игр, и в таком виде сфотографировалась для Instagram.
Кавалер Бузовой, блогер Давид Манукян, в долгу не остался и украсил номер брянского отеля, где остановилась артистка, воздушными шарами в виде сердец, лепестками роз и игрушечными единорогами.