Сафронов заявил, что ребенок укрепит брак Петросяна и Брухуновой

Москва, 15 февраля. Известный художник Никас Сафронов уверен, что юморист Евгений Петросян счастлив с молодой супругой Татьяной Брухуновой, а ребенок еще больше укрепит их брак.

Петросян и Брухунова узаконили отношения, но пара не подтверждает слухи о том, что они ждут малыша. В последнее время бывшая помощница юмориста стала носить одежду оверсайз. Именно поэтому поклонники считают, что в их семье будет прибавление.

«Петросян, вероятно, скоро во второй раз станет папой. Рождение ребенка — это всегда счастье, а для Евгения Вагановича, который пережил очень сложный развод, будет двойное счастье», — сказал Сафронов.

Художник отметил, что Петросян хорошо выглядит за счет позитивных эмоций. Молодая жена и ребенок помогут ему «сбросить» лет 30. Сафронов считает, что пара пытается скрыть свое счастье от других людей.

Публика не может простить Брухуновой развод Петросяна с Еленой Степаненко. Девушку обвиняют в корысти и отсутствии принципов.

По его мнению, при большой разнице в возрасте очень тяжело сохранить чувства. К жене юмориста сейчас повышенное внимание, многие пытаются вбить клин между ней и Петросяном. Есть много примеров, когда более молодые мужчины уводили из семьи жен известных мужчин.

Сафронов добавил, что лично знал всего несколько примеров крепких возрастных браков. Это был союз покойного Олега Табакова и Марины Зудиной, а также отношения режиссера Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой. Восьмидесятидвухлетнему артисту удалось сохранить прекрасные отношения с 46-летней супругой.