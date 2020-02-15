Зеленский захотел провести в Крыму выборы. События дня. ФАН-ТВ

Мюнхенская конференция США помогут урегулировать конфликт в Донбассе. По крайне мере, на это надеется Киев. Он активно привлекает Вашингтон к процессу. Это стало понятно после встречи президента Украины Владимира Зеленского с американскими конгрессменами на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Лидер страны признался, что хотел бы начать отношения с Трампом «с чистого листа». В целом, от Зеленского на конференции прозвучало несколько странных высказываний. Например, с какой-то стати наряду с Украиной он решил провести местные выборы в Крыму. Хотя, это не украинская, а российская территория. На это заявление председатель комитета Госсовета республики по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сразу же отреагировал. Как он отметил, выборы могут состояться только, если на полуострове откроется украинское консульство, и это должны согласовывать внешнеполитические ведомства. Россию на Мюнхенской конференции представляет глава МИД Сергей Лавров. Сегодня дипломат провел несколько важных встреч со своими коллегами из Турции и Хорватии, а также с генсеком НАТО. Лавров с сожалением отметил, что конференция стала площадкой для громких заявлений для заголовков. А конкретных решений на ней принято не было.

Задержание украинских браконьеров В Азовском море крымские пограничники задержали четверых украинцев. Но это не наблюдатели, которые прибыли на полуостров на выборы, о которых сегодня говорил господин Зеленский, а браконьеры. Сотрудники ФСБ обнаружили на борту судна около 300 калканов — это подвид камбалы. Также при себе у рыбаков были сети. «Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра плавсредства выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставная сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали. Маломерное судно и граждане Украины доставлены в порт города Керчь для проведения разбирательства», — рассказал сотрудник пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым Антон Лозовой. Капитан судна признал свою вину, а, вот, на Украине посчитали, что такое задержание незаконно. В Киеве возбудили уголовное дело. Случай напоминает события 2018 года, когда украинские военные корабли незаконно пересекли границу с Россией. На требования остановиться они не реагировали. Судна задержали, а нарушителей арестовали. Сейчас моряки и корабли находятся на Украине, но власти Незалежной до сих пор предъявляют претензии к нашей стране