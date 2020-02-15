Зеленский захотел провести в Крыму выборы. События дня. ФАН-ТВ

Мюнхенская конференция
США помогут урегулировать конфликт в Донбассе. По крайне мере, на это надеется Киев. Он активно привлекает Вашингтон к процессу. Это стало понятно после встречи президента Украины Владимира Зеленского с американскими конгрессменами на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Лидер страны признался, что хотел бы начать отношения с Трампом «с чистого листа». В целом, от Зеленского на конференции прозвучало несколько странных высказываний. Например, с какой-то стати наряду с Украиной он решил провести местные выборы в Крыму. Хотя, это не украинская, а российская территория. На это заявление председатель комитета Госсовета республики по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сразу же отреагировал. Как он отметил, выборы могут состояться только, если на полуострове откроется украинское консульство, и это должны согласовывать внешнеполитические ведомства. Россию на Мюнхенской конференции представляет глава МИД Сергей Лавров. Сегодня дипломат провел несколько важных встреч со своими коллегами из Турции и Хорватии, а также с генсеком НАТО. Лавров с сожалением отметил, что конференция стала площадкой для громких заявлений для заголовков. А конкретных решений на ней принято не было.
Задержание украинских браконьеров
В Азовском море крымские пограничники задержали четверых украинцев. Но это не наблюдатели, которые прибыли на полуостров на выборы, о которых сегодня говорил господин Зеленский, а браконьеры. Сотрудники ФСБ обнаружили на борту судна около 300 калканов — это подвид камбалы. Также при себе у рыбаков были сети.
«Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра плавсредства выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставная сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали. Маломерное судно и граждане Украины доставлены в порт города Керчь для проведения разбирательства», — рассказал сотрудник пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым Антон Лозовой.
Капитан судна признал свою вину, а, вот, на Украине посчитали, что такое задержание незаконно. В Киеве возбудили уголовное дело. Случай напоминает события 2018 года, когда украинские военные корабли незаконно пересекли границу с Россией. На требования остановиться они не реагировали. Судна задержали, а нарушителей арестовали. Сейчас моряки и корабли находятся на Украине, но власти Незалежной до сих пор предъявляют претензии к нашей стране
Допинговый скандал
Одна из главных и громких спортивных тем сегодняшнего дня — возможное лишение России первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи. Это может произойти из-за того, что нашего биатлониста Евгения Устюгова признали виновным в нарушении антидопинговых правил. Эксперты взяли биологический паспорт спортсмена и нашли в нем некоторые несоответствия. В итоге, заявили, что он употреблял запрещенные на соревнованиях вещества. Ранее в 2018 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило проверить спортсмена. В итоге, пройдя многочисленные тесты, Устюгов доказал свою чистоту. Но видимо это не устроило экспертов, и они решили все повторить. В подобную ситуацию попала и биатлонистка Светлана Слепцова. Ее олимпийское золото 2010 года пока не трогают, а, вот, Устюгова лишили награды 2014 года. Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев отмечает, что россияне оспорят решение в Спортивном арбитражном суде. На это у них есть три недели. Если суд встанет на сторону наших олимпийцев, то первое место в медальном зачете останется у России. Если же нет, то золото возьмет Норвегия.