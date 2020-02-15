Сирия, 15 февраля. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» нанесли удар из гранатометов по жилому комплексу на окраине города Алеппо, ранены три мирных жителя. В Хасаку в поселок Хирбет-Джам российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь. В Идлибе в районе трассы М-4 разворачивает позиции турецкая танковая дивизия. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атаковали укрепления боевиков «Сирийской национальной армии» на юге Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили окрестности научно-исследовательского центра ИКАРДА и в Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): продолжили рейды на востоке Дейр-эз-Зора в городе Дибан, заявили о задержании 11 террористов ИГИЛ1.

Армия Турции и союзные силы: направили на юг Идлиба танковую дивизию, которая занимает позиции на трассе М-4.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла из гранатометов окрестности города Алеппо.

Провинция Алеппо

Источник в руководстве полиции Алеппо сообщил агентству SANА, что в результате обстрела из гранатометов со стороны террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» пострадал район Алеппо аз-Захра. По данным агентства, трое гражданских получили осколочные ранения. Несколько снарядов приземлились у жилого комплекса. Обстрелы со стороны джихадистов, которые укрываются в промышленных районах города, приобрели ежедневный характер. Жители, однако, не покидают дома, надеясь на скорое освобождение западной окраины от остатков террористических группировок. Сирийская армия нанесла ответный удар по огневым точкам боевиков.

На юге провинции подразделения Сирийской арабской армии (САА) установили полный контроль над поселком Кафр-Наха и его окрестностями, выбив из него отряды альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», как сообщает агентство Ufuk. ВВС Сирии работают в районе поселка ас-Сехара и обстреляли укрепленные районы боевиков «Сирийской национальной армии».

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжили кампанию по выявлению террористов «Исламского государства»1. По информации агентства Deir Ezzor, продолжился рейд с обысками в жилых домах в городе Дибан, курдские боевики изымают у жителей города любое оружие для самообороны, включая кухонные ножи. Пресс-центр SDF заявил, что за день боевикам удалось арестовать 11 террористов «Исламского государства», которые скрывались в городе под видом гражданских, а также зачистить семь их позиций. Детали операции не разглашаются. Напомним, серия рейдов была начата после того как в окрестностях города был расстрелян автомобиль курдских боевиков – несколько членов SDF, которые находились в салоне, скончались на месте.

Провинция Идлиб

Источники Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) передают, что турецкие войска разместились на новом наблюдательном посту недалеко от деревни Терманин, к северу от Идлиба, на административной границе с провинцией Алеппо. Поступает информация об отрядах турецких войск, которые заняли позиции у деревни Дарат-Изза и строительстве наблюдательного пункта у города Кафр-Кармин. В провинцию прибыл конвой подкрепления, включая бронированные автомобили. Таким образом Анкара в обход прежних обещаний решить ситуацию в идлибской зоне деэскалации дипломатическими переговорами, продолжает активно перебрасывать личный состав, вооружения и технику, часть которой предназначена для боевиков протурецких группировок. В настоящее время, по данным, предоставленным РИА Новости военно-дипломатическим источников, в Идлибе находится более 70 танков, около 200 боевых бронированных машин и 80 орудий полевой артиллерии. Также по данным источника, два вертолета сирийской армии, которые были уничтожены боевиками из состава «Сирийской национальной армии», были сбиты из поставляемых Турцией ПЗРК.

У деревни Ариха и автомагистрали, связывающей провинции Алеппо и Латакия, развернуты силы танковой дивизии, как сообщают местные источники порталу SOHR. Вчера турецкие войска также установили военный пост у поселения Дейр-Сунбуль и на высотах гор Аз-Завия.

Провинция Хасака

Российский конвой с гуманитарной помощью в сопровождении группы медиков прибыл в поселок Хирбет-Джам, расположенные к югу от города Камышлы. Как сообщает новостное агентство Rojava Network, военнослужащие совместно с муниципальной администрацией составили список наиболее нуждающихся жителей поселка, среди которых распределили продукты. В список вошли семьи, потерявшие во время боевых действий в провинции кормильца, вдовы военнослужащих сирийской армии и сироты. Жители поселка получили около 500 индивидуальных пакетов с продуктами первой необходимости и теплыми вещами.

1 Организация запрещена на территории РФ.