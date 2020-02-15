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Логинов выиграл спринт на ЧМ по биатлону в Италии

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Логинов выиграл спринт на ЧМ по биатлону в Италии

Рим, 15 февраля. Российский спортсмент Александр Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Италии.

Впервые за двенадцать лет золотая медаль в этой гонке досталась России. Логинов ни разу не промахнулся на огневых рубежах.

Россиянин на 6,5 секунд опередил француза Кентена Фийона Майе и почти на 20 секунд — Мартена Фуркада.

54-й чемпионат мира по битлону стартовал 13 февраля в коммуне Антхольц-Антерсельва. 

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы российской команды на победу в Италии. По его словам, в национальную сборную включили лучших спортсменов страны.

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